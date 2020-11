Thüringer Wintersportler im Stresstest

Thüringens Wintersportlern steht eine turbulente Saison bevor. Ein Jahr vor den Winterspielen in Peking dominieren Geisterkulissen und abgesagte oder verschobene Wettbewerbe die Szenerie. Wie die Sportler die kommenden Monate bestreiten, haben wir aufgelistet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Eisschnelllauf

Deutschlands Kufenflitzer um den Erfurter WM-Bronzemedaillengewinner Patrick Beckert müssen abwarten. Die Weltcups im November und Dezember wurden abgesagt. Dafür soll es nun direkt nach der auf den 16./17. Januar verschobenen Mehrkampf-EM in Heerenveen im niederländischen Eislauf-Mekka zwei Weltcups geben. Die in Peking geplante Einzelstrecken-WM vom 25. bis 28. Februar soll an einem anderen Ort stattfinden.

Biathlon

Die Skijäger beginnen am 28. November im finnischen Kontiolahti, Oberhof wird, jeweils vor leeren Rängen,gleich zwei Weltcups ausrichten – vom 6. bis 10. Januar sowie vom 13. bis 17. Januar. Die WM ist vom 11. bis 21. Februar in Pokljuka geplant. Für den Weltcupauftakt sind aus Thüringen der Frankenhainer Philipp Horn und der Oberhofer Lucas Fratzscher als IBU-Cup-Gewinner gesetzt. Erik Lesser aus Frankenhain ringt noch um einen Startplatz.

Bob

Am Wochenende beginnt der Weltcup im lettischen Sigulda, für den auch Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen nominiert ist. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Wettbewerbe in Nordamerika gestrichen. Die WM findet Anfang Februar in Altenberg statt. Bei den Männern feiert der Erfurter Hans-Peter Hannighofer vom BRC Thüringen am 20. Dezember in Innsbruck sein Weltcupdebüt.

Skeleton

Wie im Bobsport legt der Weltcupwinter am kommenden Wochenende im lettischen Sigulda los, die WM findet im Februar in Altenberg statt. An der Spitze des Aufgebotes von Bundestrainer Christian Baude aus Oberhof steht Weltmeister Christopher Grotheer vom BRC Thüringen. Sophia Griebel (RT Suhl) und Corinna Leipold (BRC Thüringen) müssen sich zunächst im Intercontinentalcup beweisen.

Kurz vor dem Auftakt der beiden Weltcups in Sigulda sind Athleten positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Wir können derzeit keine spezifischen Zahlen nennen, da das vertrauliche Informationen sind. Aber ich kann bestätigen, dass wir Fälle konstatiert haben“, so Siguldas Renndirektorin Janika Judeika.

Rennrodeln

Der Weltcup startet am 28./29. November in Innsbruck und gastiert nun sogar zweimal in Oberhof. Zunächst am 12./13. Dezember, dann noch einmal als Ersatz für Lake Placid am 16./17. Januar. Die eigentlich in Whistler geplante WM wird am Königssee ausgetragen (29. bis 31. Januar). An diesem Samstag findet auf der WM-Bahn die deutsche Meisterschaft als letztes Selektionsrennen vor dem Weltcup statt.

Skilanglauf

Für Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Thomas Bing (Dermbach) beginnt der Winter mit dem Weltcup vom 27. bis 29. November im finnischen Ruka. Aber schon die zweiten Wettbewerbe im Dezember in Lillehammer sind verlegt. Höhepunkt ist die Heim-WM in Oberstdorf, die laut Aussage von Franz Steinle, dem Präsidenten des Deutschen Ski-Verbandes, stattfinden wird. Die Sorge um eine Absage sei gering.

Nordische Kombination

Die Weltcup-Saison wird für die Männer vom 27. bis 29. November im finnischen Ruka eröffnet. Erstmals gibt es am 2./3. Januar in Otepää auch Frauen-Wettbewerbe, bei denen Maria Gerboth (Schmiedefeld), Cindy Haasch (Ruhla) und Emilia Görlich (Lauscha) zum deutschen Kader der Lehrgangsgruppe 1 gehören. Zudem feiert der Einzelwettbewerb der Frauen bei der WM in Oberstdorf Premiere.

Skispringen

Während die Männer wie geplant am Wochenende in Wisla (Polen) vor leeren Rängen den Auftakt vollziehen, ist der Weltcup der Frauen weiter geschrumpft. Die deutschen Topspringerinnen um die Ruhlaer Doppelweltmeisterin Juliane Seyfarth bestreiten erst am 23./24. Januar im slowenischen Ljubno ihren ersten Wettbewerb. In Oberstdorf gibt es erstmals ein Springen von der Großschanze und damit einen zusätzlichen WM-Wettbewerb.