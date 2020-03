Tiefere Pumpe und Abdichtung in Hotel-Garage nötig

Mindestens seit Jahresbeginn schlägt sich die Stadtverwaltung Apolda mit dem unkontrollierten Wassereinbruch in der Tiefgarage des Hotels am Schloß herum. Nach wie vor ist die Ursache dafür unklar, wenngleich etliche Experten bereits befragt wurden, diese ihre Theorien aufstellten.

Zwar hatte man die Situation dank seit Wochen installierter Pumpe in den vergangenen Wochen einigermaßen im Griff, allerdings stieg das Wasser jüngst wieder über ein offenbar nicht zu vertretendes Maß an, so dass sich die Stadt nun gezwungen sieht, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Und das wird nicht billig. Nach ersten Schätzungen werden wohl mindestens 30.000 Euro nötig sein.

Tiefer als bisher soll die Pumpe in der Tiefgarage des Hotels am Schloß demnächst gehängt werden, um dem austretenden Wasser Einhalt zu gebieten. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

So soll zunächst die Pumpe in der Tiefgarage rund einen Meter tiefer gehängt werden, was Schachtarbeiten nötig macht, wie es bei der Bauabteilung der Stadt hieß. Ziel sei es, den Wasserspiegel dauerhaft abzusenken.

Zudem will die Stadt als Eigentümerin eines Teils des Gebäudes an der rückwärtigen Seite, also der zum Schloss hin, das dortige Pflaster aufnehmen, um darunter Abdichtungsmaßnahmen an den Fugen durchführen zu können, so dass auf diesem Weg kein Wasser mehr in die Tiefgarage gelangen kann. Insbesondere der Bereich, in dem die beiden Gebäudeteile aufeinander stoßen, ist dabei relevant.

Ob die Stadt die Kosten für die Maßnahmen allein stemmt, ist noch unklar. Immerhin gehört der Gebäudekomplex stadtseitig einer Immobilienfirma. Diese anteilig an den Kosten zu beteiligen, daran dürfte der Kommune gelegen sein.

Auf Nachfrage, wie schnell die Maßnahmen umgesetzt werden sollte, hieß es: So rasch wie möglich!