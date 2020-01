Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Top-Juristerei um die Bäder

Zum Charakter von Neujahrsempfängen gehört es, Ausblicke zu geben. Über das, was fürs Jahr geplant ist. Und über grundlegende Entwicklungen. Letzteres soll hier angeschnitten werden. Am Mittwoch dürfte es beim Empfang von Stadt und Wohnungsgesellschaft also auch darum gehen, was aus öffentlichen Einrichtungen, die den Bürgern am Herzen liegen, werden könnte, wenn Spitzenjuristen absehbar in heikler Sache final urteilen.

Darum geht’s: Wie viele andere Kommunen auch, „leistet“ sich die Stadt Apolda Bäder. Diese sind nicht nur hier, sondern auch andernorts meist defizitär. – Und zwar dauerhaft, weil die Kommunen es zugunsten der Bürger mit den Eintrittspreisen nicht übertreiben möchten. Dennoch: Die Kosten sind da und so werden die Defizite oft in der „kommunalen Familie“ ausgeglichen. Meist stehen Energieversorger „solidarisch“ ein, die in der Regel Überschüsse erwirtschaften. Was sie für ihre „kommunalen Schwestern“ ausgleichend blechen, können sie – steuermindernd – mit ihrem Gewinn verrechnen. Das nennt sich dann „steuerlicher Querverbund“. Ob das weiter so geht, ist die große juristische Frage, die der Bundesfinanzhof mit Hilfe des Europäischen Gerichtshofs klären möchte. Es geht also um nichts weniger als die Zukunft der öffentlichen Schwimmbäder.