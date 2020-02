Beim Weiberfasching in der Apoldaer Stadthalle geht es jedes Jahr hoch her. Die Frauen haben an diesem Abend besonders viel Spaß, treten doch zahlreiche Männerballetts auf. 21 sollen es am Donnerstag sein.

Über 600 Frauen feiern „ihren“ Fasching in der Stadthalle

Es ist ihr Tag. Nicht nur, dass seitens der Damenwelt am Donnerstag Jagd auf Krawatten gemacht wird, nein, auch die Apoldaer Stadthalle wird zum Weiberfasching für eine Nacht gewissermaßen zum karnevalistischen Epizentrum der Region.

Organisatorisch laufen die Fäden wie immer bei den Mitgliedern des Apoldaer Faschingsclubs (AFC) zusammen. Über 600 Eintrittskarten wurden immerhin verkauft. Dass der Bedarf wieder mal weitaus größer gewesen ist, als das Kontingent reicht, bestätigt Uwe Täubner vom AFC auf Nachfrage unser Zeitung.

Beginn für die bunte Sause, bei der traditionell Männerballetts auftreten und die Herren so erfahrungsgemäß recht schnell für ausgelassene Stimmung im Saal sorgen, ist jedenfalls am 20.2.2020 natürlich punkt 20.02 Uhr. – Was für ein magisches Datum.

So einiges gegessen und viel getrunken wird natürlich auch. Das Catering besorgt an diesem Abend das Team vom „Fuchsturm“ Jena.

Männer sind als reine Zuschauer grundsätzlich nicht erwünscht. – Wer aber wollte das kontrollieren, sind doch in diesem Jahr insgesamt 21 Männerballetts am Start. Und wer einmal in der Stadthalle drin ist, wird es wohl auch bleiben.

Zur Tradition gehört es ohnehin, dass einige Herren sich nicht scheuen, in Frauenkleider zu schlüpfen, um vom Spektakel nichts zu verpassen.

Für die Musik zum anschließenden Tanz wird im Saal DJ „Boxer“ sorgen, im Bistro ist es DJ „Mara“.

Damit genügend Zeit für den Schwof bleibt, soll jedes der Männerballetts nur einen Auftritt haben. Ansonsten würden die Bühnenprogramme wohl auch den zeitlichen Rahmen sprengen.

Die Teilnehmer kommen längst nicht nur aus dem Weimarer Land, sondern nehmen teilweise weite Anreisestrecken in Kauf, um die mehr oder weniger gestählten Körper auf der Bühne zu präsentieren. Dass im Eifer des Gefechts dann auch das eine oder andere Kleidungsstück wegfliegt, lehrt darüber hinaus die Erfahrung der letzten Jahre. Unter anderem dabei sind: NCC, KFC, AFC, OCV, Zeulenroda, Zella Mehlis und auch die männlichen Cheerleader von der Technischen Uni Ilmenau.

Die Moderation des Abends liegt in den Händen von Evelyn Petermichl, Marie-Luise Fuchs und Ronny Täubner.