Über den Gräbern

Vor einigen Monaten war heftig über das sowjetische Ehrenmal in Suhl gestritten worden. In anderen Orten Thüringens sind ähnliche Erinnerungsorte unstrittiger – wenngleich sie dort oft nur noch wenig beachtet werden.

Ein Besuch in Leutenberg in der Nähe des Hohenwarte-Stausees im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Manche der Grabsteine sind inzwischen von grünem Efeu umwuchert. Geradezu friedlich wirkt das. Ganz anders als es die Umstände waren, unter denen die 35 Männer, Frauen und auch zwei Kinder umgekommen sind, die hier auf dem Friedhof in Leutenberg ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Und es wirkt vergessen. Was auch ein bisschen stimmt.

Gestorben ist ein Teil dieser Menschen nach Angaben von Heide Müller bei einem Bombenangriff der US-Luftwaffe auf den Bahnhof in Saalfeld im April 1945. Dort hatten einige von ihnen während des Zweiten Weltkrieges als Zwangsarbeiter des NS-Regimes gearbeitet, nachdem sie von den Deutschen aus der Sowjetunion verschleppt worden waren. Andere waren schon in den Jahren zuvor zu Tode gekommen, auch als Zwangsarbeiter. Bei einigen anderen weist die Gräberliste eine Doppelrolle als „Soldat/Kriegsgefangener“ aus.

Geburtsorte der Menschen sind meist nicht bekannt

Die Geburtsorte der Menschen sind meist nicht bekannt. Bei vielen von ihnen ist nicht einmal klar, wie ihre Vornamen waren. Zwar ist es nicht so, dass diese Gräber nicht gepflegt würden.

Müller – die als Assistentin im Pfarramt Leutenberg arbeitet und sich dort um die Verwaltung des Friedhofs der kleinen Stadt in Südostthüringen kümmert – sagt, die Ruhestätten und der Weg zwischen ihnen würden im Auftrag der Kirche regelmäßig so gepflegt; wie auch die anderen Teile des Friedhofs: das Efeu wird geschnitten, wenn es die Gräber allzu sehr zu verdecken droht. Das Laub wird vom Weg gefegt. „Immer am 8. Mai oder am Volkstrauertag werden Gestecke hier niedergelegt, die die Kirche bezahlt“, sagt Müller.

Doch dass die Mauer der kleinen Grabanlage saniert oder die Farbe auf den Grabsteinen neu aufgebracht werden müsste, ist unübersehbar. Immerhin, sagt Müller, sei mit Hilfe eines privaten Sponsors vor einiger Zeit die Stele gereinigt worden, die am Kopfende der kleinen Grabanlage steht. Der Zustand, die Existenz dieser Anlage ist ein Beispiel für den Zustandes, ja die Existenz so vieler derartiger und ähnlicher Stätten in Thüringen und in ganz Ostdeutschland, die an das Schicksal von Menschen erinnern, die formal Bürger der Sowjetunion, tatsächlich zum Beispiel – wie im Fall von Leutenberg – Russen, Ukrainer und Kasachen waren.

Während in Suhl vor einigen Monaten Stimmen laut geworden waren, die forderten, das dortige sowjetische Ehrenmal dürfe auf keinen Fall mit öffentlichem Geld saniert, es müsse sogar ganz aus dem Stadtbild entfernt werden, ist die Existenz solcher Anlagen in weiten Teilen Thüringer derzeit meist ziemlich unumstritten.

Anlage wird als „Russenfriedhof“ bezeichnet

Wie gesagt: Jedenfalls bislang, weil es spannend sein wird zu sehen, ob sich kritische Stimmen wie jene aus Suhl auch in anderen Teilen des Freistaat melden werden, wenn in den nächsten Jahren sowjetische Ehrenmäler und Friedhöfe im großen Stil saniert werden müssen.

Dass diese Erinnerungsstätten vielerorts so unumstritten sind – Müller: „Hier ist nie darüber nachgedacht worden, diese Anlage zu verlegen.“ –, bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass sie vielen Menschen wirklich auch etwas bedeutet. In der Region, sagt Müller, werde die Anlage eigentlich schon sehr lange als „der Russenfriedhof“ bezeichnet. Was durchaus bezeichnend dafür ist, dass diesen Gräber nicht die größte Wertschätzung entgegengebracht wird. „Viele wissen auch gar nicht, dass hier Zwangsarbeiter begraben sind.“

Ein anderes Beispiel für diese These: Als Müller – die auch im Kreisvorstand Saalfeld des Sozialverbandes VdK aktiv ist – über diese Organisation vor einigen Jahren zur einer Erinnerungsveranstaltung an die Gräber einlud, kamen nach ihren Angaben nur etwas mehr als ein Dutzend Personen. „Immerhin“, sagt sie. Doch ein großes Interesse spricht daraus freilich nicht.

Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges wach halten

Dabei gehört Müller zu denen, die sagen, gerade Orte wie diese Gräberanlage seien gut geeignet, um die Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges wach zu halten. In diesen Zeiten umso mehr, weil die letzten Zeitzeugen dieses Ringens und des Leids, das es gebracht hat, sterben.

In einigen Jahren wird in kaum einer Familie noch jemand am Leben sein, der aus eigener, wenn auch schwacher Erinnerung von seinen Kriegserlebnissen berichten kann – weder an, noch hinter der Front. Orte, wie die letzte Ruhestätte der Soldaten beziehungsweise Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiter oder Kinder von Leutenberg, sagt Müller, könnten gerade junge Menschen dazu anhalten, darüber nachzudenken, was der Krieg bedeutet habe.

Und was Krieg heute bedeuten könnte. „Wenn man die gegenwärtige Kriegsgefahr sieht, die so groß ist wie schon lange nicht mehr, dann wäre so etwas ganz, ganz wichtig“, sagt Müller. Dann fügt sie hinzu: „Aber es will ja niemand hören.“