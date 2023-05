Ukrainischer Chor tourt durch Thüringen

Erfurt/Jena/Heiligenstadt. Der Dudaryk-Chor will das musikalische Erbe der Ukraine weltweit bekannt machen.

Der Nationale Akademische Knaben- und Männerchor „Dudaryk“ aus Lviv (Lemberg), einer der besten Chöre der Ukraine, kommt auf seiner Deutschland-Tournee in den nächsten Tagen auch nach Thüringen. Am 22. Mai tritt das Ensemble um 18 Uhr in der Kirche St. Marien in Heilbad Heiligenstadt auf, am 23. Mai um 18 Uhr in der Jenaer Stadtkirche St. Michael. Dort werden die 55 Knaben und Männer aus der Ukraine vom Knabenchor der Jenaer Philharmonie unterstützt. Am 24. Mai singen die Männer des Chores um 17 Uhr in der Erfurter Kaufmannskirche.

Der Dudaryk-Chor will das musikalische Erbe der Ukraine weltweit bekannt machen. 1971 gegründet, entwickelte er schnell zu einem der besten Chöre des Landes. Zu den Höhepunkten seiner 52-jährigen Geschichte zählen Konzerte in der Carnegie Hall in New York und der Kathedrale Notre-Dame de Paris.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Ukraine wird gebeten.