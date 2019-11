Unfallhäufung an Zebrastreifen in Gera wird untersucht

20. Juli 2018: Eine 71-jährige Autofahrerin erfasst einen 55-jährigen Fußgänger, der dabei schwer verletzt wird. 18. Juni 2019: Eine Fußgängerin wird in den Morgenstunden von einem Auto erfasst und ebenfalls schwer verletzt. 19. November 2019: Eine 64-jährige Fußgängerin wird laut Polizei frontal angefahren und schwer verletzt, der Fahrer oder die Fahrerin flüchtet vom Unfallort… Wie sicher ist der Zebrastreifen am Geraer Stadtgraben in Höhe der Greizer Straße? Nach dem mittlerweile dritten schweren Unfall zwischen Auto und Fußgänger seit Juli 2018 darf diese Frage durchaus gestellt werden. Eine Leserin stellte sie nach Bekanntwerden des Unfalls mit Fahrerflucht in der vorigen Woche. Denn der Bericht dazu weckte böse Erinnerungen.

Es war ihr Vater, der im Juli 2018 auf dem Fußgängerüberweg angefahren wurde. „Meine Eltern waren auf dem Weg zum Markt.“ Ihre Mutter sei schon vorgelaufen, ihr Vater wollte nachkommen. Doch er kam nicht. „Bis heute hat sich mein Papa von dem Unfall nicht erholt, hat mit den Folgeschäden zu kämpfen“, erzählt die junge Frau, die ihren Namen lieber nicht veröffentlicht sehen möchte. Sie selbst hätte sich eine Zeit lang die Unfallstelle, die einst auch Teil ihres Schulwegs gewesen sei, gar nicht anschauen können, sagt die 32-Jährige.

Obwohl sie inzwischen in Potsdam lebt, verfolgt die gebürtige Geraerin, was in der Stadt passiert und bekam so auch die anderen Unfälle an gleicher Stelle mit. „Da muss doch was passieren“, findet sie. So sei die Bushaltestelle bergauf unmittelbar vor dem Zebrastreifen unglücklich, zumal nach ihren Aussagen dem Unfall mit ihrem Vater ein Überholmanöver am haltenden Bus vorangegangen sein soll.

Vor-Ort-Besichtigung und Auswertung der Unfallprotokolle

Die Haltestelle verlegen? Die Beschilderung des Überwegs verbessern? Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der Straße drosseln oder gar eine Fußgängerampel aufbauen? Auf Sinn oder Unsinn einzelner konkreter Maßnahmen für eine mögliche Entschärfung der Stelle geht die Stadtverwaltung Gera auf Nachfrage unsere Zeitung nicht explizit ein. Das Problem hat man aber sehr wohl erkannt. „Leider ist der Unfall von vergangener Woche nun der Dritte in den letzten beiden Jahren“, heißt es aus dem Rathaus. Deshalb werde sich die Stadt im Rahmen der sogenannten Unfallkommission mit der Polizei zusammensetzen und prüfen, „welche Ursachen zu dieser Häufung führten. Dabei wird neben einer Ortsbesichtigung auch eine Auswertung der Unfallprotokolle durchgeführt, um zu prüfen, ob die Ursachen der Unfälle in der vorhandenen Verkehrsanlage zu suchen sind“, heißt es. Mit einem Ergebnis sei frühestens in drei Wochen zu rechnen. Die Polizei in Gera bestätigt auf Nachfrage dieses Vorgehen. „Eigentlich ist der Schutzstatus an diesem Überweg hoch“, meint Polizeisprecherin Katja Ridder. Er sei gut einsehbar, ausgeschildert und beleuchtet, weshalb diese Unfälle – sie kommt auf fünf seit 2017 – sicher Fragen aufwerfen.

Nach Fahrerflucht weiterhin Zeugen gesucht

„In den letzten Jahrzehnten gab es an dem Fußgängerüberweg über den Stadtgraben bei den jährlichen Auswertungen zum Unfallgeschehen keinerlei Auffälligkeiten“, erklärt unterdessen die Stadtverwaltung. Unsere Leserin hat die Vermutung, dass zu schnelles Fahren, wie sie es am Stadtgraben bei ihren jüngsten Besuchen in der Heimatstadt beobachten konnte, aber auch ganz allgemein Unachtsamkeit im Straßenverkehr „ein Zeichen der heutigen hektischen Zeit“ sein könnte.

Etwas anderes ist aber die Fahrerflucht nach dem Unfall am Dienstag, 19. November, 19 Uhr, für den die Polizei ihren Zeugenaufruf erneuert. Wer Hinweise zu dem Unfallfahrzeug und der Person am Steuer geben kann, wird gebeten sich zu melden, Telefon 0365/82 90.