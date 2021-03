Verband will Nutzung von Ferienwohnungen zulassen

Der Verband kinderreicher Familien Thüringen appelliert an die Politik, zeitnah eine Nutzung von Ferienwohnungen und Ferienhäusern zuzulassen. Nach extrem anstrengenden Monaten mit Homeschooling und Heimbetreuung von Kindergartenkindern bräuchten die Familien in den Osterferien eine Auszeit vom Alltag, die sie durchatmen und Kraft schöpfen lasse. Um eine solche Pause überhaupt noch planen zu können, müsste die Bund-Länder-Runde entsprechende Angebote am kommenden Montag zulassen. In Ferienwohnungen oder -häusern sei die Gefahr von Ansteckungen nicht größer als daheim, betont Verbandsgeschäftsführerin Katrin Konrad. Die Familien blieben im Wesentlichen unter sich, würden sich zudem selbst versorgen. Tests im Vorfeld könnten zudem das Restrisiko minimieren. Der Ortswechsel und neue Betätigungsmöglichkeiten im Freien täten Klein und Groß gut: „Denn auch bei den Optimistischsten sind die Reserven irgendwann aufgebraucht.“

