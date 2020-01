Vertrag bezeugt Vertrauen in Kunstverein Apolda

Schätzungsweise 180 Projekte fördert die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen jährlich in beiden Bundesländern. Eines davon bilden die vier Ausstellungen 2020 im Kunsthaus Apolda Avantgarde. 17.000 Euro sind das für die spitzenmäßig laufende Schau mit Renaissance-Werken Dürers sowie die kommenden Ausstellungen zu Pop-Art, Erich Heckel und Marc Chagall.

Seit 1993 immerhin sind die Stiftung und der das Kunsthaus tragende Verein partnerschaftlich verbunden. Basis dafür ist ein gewachsenes und stabiles Vertrauensverhältnis, das sich nun in einem weiteren Rahmenvertrag widerspiegelt.

Per Unterschrift manifestierten Geschäftsführer Matthias Haupt als Vertreter der Stiftung und Hans Jürgen Giese als Avantgarde-Geschäftsführer dies in der Sparkasse Apolda. Letztere gehört mit zum Unterstützerkreis. – Allein schon dadurch, dass sie zu den 49 Sparkassen in Hessen und Thüringen zählt, die die Stiftung unterstützen.

Weil die Sparkassen dezentral und damit in den Regionen aufgestellt seien, strebe man auch danach, Kultur in der Fläche zu fördern. Das Beispiel Kunsthaus in der Kleinstadt Apolda sei ein schönes Beispiel dafür, betonten Albrecht Schütte von der Sparkasse Mittelthüringen (Apolda) sowie Matthias Haupt.

Dass das finanzielle Engagement letztlich nur möglich sei, weil es viele treue Sparkassenkunden gebe, die die Kompetenz und die Nähe der Berater zu schätzen wüssten, stehe außer Frage. Insoweit sei das Kunsthaus eines für alle Bürger, die es nutzen sollten.

Das Kunsthaus tauge als Ort der Stärkung kleinstädtischen Selbstbewusstseins, ist sich Landrätin Christiane Schmidt-Rose sicher. Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand wartet mit der statistischen Erkenntnis auf, dass jeder 160. Bundesbürger schon im Kunsthaus zu Besuch gewesen sei. Das Kunsthaus auch den nachwachsenden Generationen als hohes Gut zu vermitteln, dessen dürften die Erwachsenen nicht müde werden, so das Stadtoberhaupt.

Giese bedankte sich für die Unterstützung durch die Stiftung. Das Besondere der Verträge sei, dass sie eben immer wieder unterzeichnet würden – als Ausweis der Bedeutsamkeit dieses Kunstortes, der bundesweit ausstrahle.