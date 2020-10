Wechsel an der Spitze der Kinderklinik Apolda

Marian Eulitz heißt der neue Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Robert-Koch-Krankenhaus Apolda. Der 59-jährige Diplommediziner tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Grim Kemper an. Der erfahrene Mediziner arbeitete seit über zehn Jahren als Chefarzt in der Klinik und bleibt dem Haus an der Jenaer Straße erhalten. – Fortan als einer von drei Oberärzten. Die Veränderung hat persönliche Gründe.

An seinem ersten Arbeitstag begrüßten der Ärztliche Direktor, Dr. Martin Huber, und RKK-Geschäftsführer Uwe Koch den neuen Mann herzlich. Marian Eulitz, der den Facharzt für Kinderheilkunde seit 1995 hat und dessen Spezialgebiet die Behandlung von Erkrankungen bei Neugeborenen und Frühgeborenen ist (Neonatalogie), fungiert nun als Chef von neun Ärzten und elf Krankenschwestern, von denen die Mehrzahl Fachkrankenschwestern für Kinderkrankenpflege sind. Der neue Chefarzt war bis dato 14 Jahre lang Abteilungsleiter Neonatalogie am SRH Waldklinikum Gera, seit 2010 Erster Oberarzt. Bis 2006 arbeitete er mehrere Jahre lang als Funktionsoberarzt Neonatalogie im Sophien- und Hufelandklinikum Weimar. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte er, dass er sich fürs RKK wegen der guten Bedingungen und des Entwicklungspotenzials entschieden habe. Die Möglichkeiten, einen perinatalen Schwerpunkt (Erkrankungen kurz vor und kurz nach der Entbindung betreffend) zu etablieren, nannte er als ein Ziel. Dass die Wahl auf Marian Eulitz fiel, dem sei eine Teamentscheidung vorausgegangen, sagt Martin Huber. Das RKK sei in vielerlei Hinsicht gut aufgestellt, und mit dem neuen Kollegen habe man eine weitere Fachkraft gewonnen. Dass es am RKK neben der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe auch die Kinderklinik gebe, sei ein echter Standortvorteil.