35-Stunden-Woche für Thüringer Metaller vorerst gescheitert

Eigentlich sollten die Verhandlungen zwischen ostdeutschen Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie und der IG Metall im Sommer beendet sein. Stattdessen ist weiter unklar, wie es mit der Einführung der 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland weitergeht. Vergangene Woche hat die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen die Gespräche für beendet erklärt und auf fehlendes Vertrauen verweisen. Der Bezirksleiter und sein Gegenüber vom Verband der Metall- und Elektroindustrie Berlin-Brandenburg hatten für den ganzen Osten verhandelt.

Das Vorgehen verwundert die Thüringer Arbeitgeber. „Wir waren uns sehr nah“, sagt Stephan Fauth, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen (VMET). Man dürfe die Verhandlungen nicht einfach abbrechen.

Eckpunkte kassiert

Es gibt im Konflikt mehrere Knackpunkte. „Vor zwölf Monaten gab es ein Eckpunktepapier, das in einen Tarifvertrag münden sollte“, sagt Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metall-Bezirks Mitte, der die Thüringer Mitglieder vertritt. Darin hatten die Arbeitgeber zugesichert, wie man in mehreren Stufen auf 35 Stunden kommen wollte. „Das hat der Arbeitgeber-Dachverband Gesamtmetall kassiert“, so Köhlinger.

Problem dabei: Die Arbeitgeber wollen die 35 Stunden Arbeitszeit nur als Verhandlungsergebnis festhalten und nicht in einen Tarifvertrag gießen. „Wir können heute nicht wissen, was in zehn Jahren ist“, so Fauth. „Wir sind aber bereit zum 1.1. 2031 die 35-Stunden-Woche in allen ostdeutschen Ländern einzuführen.“ Unwägbarkeiten könne man nicht außen vor lassen. „In der Metall- und Elektroindustrie und besonders in der Automobilbranche haben wir eine schwierige Situation, deren Ende nicht abzusehen ist.“ Die Gewerkschaft sieht das umgekehrt: „Wo bleibt die belastbare Zusage der Arbeitgeber? Tarifverträge sind keine Absichtserklärungen.“ Immerhin gehe es Betrieben im Westen mit 35 Stunden seit Jahren gut.

Mehrbelastung sollen Unternehmen und Mitarbeiter tragen

Aktuell ist ein neues Tarifsystem vorgesehen, das es Betrieben ermöglich, freiwillig einen früheren Einstieg zur Arbeitszeitabsenkung ab Juli 2020 zu vereinbaren. Die Lasten dafür sollen bis Ende 2030 zwischen Firmen und Mitarbeitern geteilt werden. Beiden Seiten ist klar: drei Stunden weniger Arbeit für das gleiche Geld würde Personal-Mehrkosten in Höhe von mehr als 8 Prozent bedeuten. „Da nicht weniger Arbeit anfällt, muss es möglich sein, durch freiwillige betriebliche Regelungen das für den Betrieb nötige Arbeitsvolumen sicherzustellen“, so Fauth. Auch wollen die Arbeitgeber die Möglichkeit ausweiten, bei sinkender Regel-Arbeitszeit innerbetrieblich Mehrarbeit zu ermöglichen – wobei das je zur Hälfte mit Geld und Freizeit vergütet werden soll.

Die IG Metall sieht das als Aushöhlung der Arbeitszeit-Reduzierung: „Mehrarbeit ist schon heute zulässig. Wir wollen nicht, dass die Wochenarbeitszeit angeglichen und zugleich neue Unterschiede zwischen Ost und West aufgemacht werden“, so Köhlinger. „Wir wollen den Flächentarif in Ostdeutschland erhalten“, so VMET-Chef Stephan Fauth. Gehe die IG Metall den Weg zur Durchsetzung über einzelne Betriebe, werde der Tarifvertrag ausgehöhlt. „So ein Häuserkampf wäre für niemanden gut. Letztlich bliebe der Flächentarifvertrag auf der Strecke.“

Hintergrund: Die Beschäftigten der Metall- und Elektrobranche im Osten arbeiten für das gleiche Geld drei Stunden mehr pro Woche als ihre West-Kollegen – auch Mitarbeiter gleicher Firmen werden ungleich behandelt. Gut 130 Stunden Unterschied sind das im Jahr. Nach erfolglosen Versuchen kam die Forderung 2017 erneut auf den Tisch. Man einigte sich, losgelöst vom Entgelttarifvertrag darüber zu verhandeln. Am Ende soll ein Stufenplan für eine Angleichung über mehrere Jahre stehen. In Thüringen sind bei 53 Mitgliedsunternehmen des VMET mehr als 17.500 Beschäftigte direkt betroffen, hinzu kämen mehrere Tausend Beschäftigte in Firmen mit Anerkennungs-Tarifvertrag.