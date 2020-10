Abbau beginnt: Intershop-Schriftzug in Jena wird entfernt

Der Abbau des Schriftzuges am Intershop-Turm in Jena beginnt am kommenden Montag, wie Intershop am Freitag mitteilte. Mit dem Logo verschwindet eine weithin sichtbare Landmarke, die den Jenaern seit dem Jahr 2000 vertraut ist. Hintergrund ist der anstehende Umzug von Intershop aus dem Turm in den neuen Firmensitz am Steinweg zum Ende des Jahres.

Stürmisches Wetter kann Abbau verzögern

Der Abbau wird den Angaben zufolge schrittweise erfolgen und je nach Wetterlage 14 Tage dauern. Die knapp drei Meter hohen Leuchtbuchstaben werden an Ort und Stelle von Industriekletterern in mehrere Einzelteile zerlegt und mit einer sogenannten Fassadenbefahranlage nach unten transportiert. Ziel ist, einen Buchstaben pro Tag zu demontieren.

Die Buchstaben, die dabei unbeschädigt zerlegt werden konnten, können im Anschluss per Online-Auktion ersteigert werden. Den Erlös der Auktion wird das Unternehmen für die Förderung der Jenaer Hochschulen spenden. Er geht jeweils zur Hälfte an die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Friedrich-Schiller-Universität Jena und an den Masterstudiengang E-Commerce der Ernst-Abbe-Hochschule Jena.

Intershop zieht an den Steinweg

„Der Abbau des Schriftzuges markiert für uns einen weiteren Meilenstein in dem Projekt des Neubaus“, sagt Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender von Intershop. Das neue Gebäude werde Intershop für interne Optimierungen nutzen. Er verspricht sich durch die großzügigen Bürolandschaften eine bessere Kommunikation unter den Mitarbeitern.

Auch am neuen Unternehmenssitz soll das Firmen-Logo wieder weithin sichtbar werden. Auf dem höheren Gebäudeteil an der Ecke Steinweg/Am Eisenbahndamm werden künftig zwei moderne Intershop-LED-Schriftzüge leuchten. Diese sollen bis zum Umzug angebracht sein. In den Neubau werden dann etwa 230 Mitarbeiter einziehen. Während viele technische Vorbereitungen dazu bereits laufen, wird der Umzug der Möbel über Nacht Mitte Dezember erfolgen.