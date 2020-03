In einigen Städten wie hier in Stuttgart gelten schon Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge der Abgasnorm 4 und 5.

ADAC: Diskussion um Diesel-Fahrverbote muss ein Ende haben

In Berlin, Hamburg, Stuttgart und Darmstadt sind sie bereits in Kraft, in sechs weiteren deutschen Städten sind sie beschlossen und in 15 Städten will die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sie einklagen: Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge mit der Abgasnorm unter Euro 6. Doch damit muss Schluss sein, fordert der ADAC.