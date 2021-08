Amazon-Logistikzentrum in Gera nimmt mit 400 Beschäftigten Betrieb auf

Gera. Online-Versandhändler Amazon hat in Gera sein neues Logistikzentrum gestartet. Bis Jahresende sollen bis zu 1000 Mitarbeiter beschäftigt werden. Amazon spricht von einer Investition von 130 Mio Euro.

Mit einem Kernteam von rund 400 Beschäftigten ist das neue Amazon-Logistikzentrum in Gera am Montag in Betrieb gegangen. In den kommenden Wochen soll dann die Stammbelegschaft weiter aufgebaut werden, wie ein Sprecher des Online-Versandhändlers am Montag sagte. Angepeilt seien mindestens 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Amazon wäre damit laut örtlicher Arbeitsagentur der größte Arbeitgeber der Stadt. Nach eigenen Angaben hat der Online-Riese 130 Millionen Euro in den Standort Gera investiert.

Amazon-Logistikzentrum: 1000 Jobs und 18 Millionen Produkte Im Spätsommer will Amazon sein neues Logistikzentrum im Industriegebiet Gera Cretzschwitz eröffnen.

Unsere Zeitung durfte am Mittwoch die Großbaustelle besichtigen.

Am Standort wurden 130 Millionen Euro investiert.

Im ersten Jahr sollen über 1000 Arbeitsplätze geschaffen werden.



Auf einer Grundfläche von 43.000 Quadratmetern wurden auf drei Etagen 1600 Tonnen Stahl und 42.000 Tonnen Beton verbaut.

Hunderte Transportroboter werden zum Einsatz kommen.

Die Fördertechnik hat eine Gesamtlänge von 13 Kilometer.

Die meisten der neuen Amazon-Beschäftigten kämen aus Gera, es seien aber auch Menschen von Weißenfels (Sachsen-Anhalt) bis Zwickau (Sachsen) vermittelt worden, sagte der Geschäftsführer der Arbeitsagentur Gera-Altenburg, Stefan Scholz. Dabei seien auch viele Arbeitslose aus der Grundsicherung bei Amazon eingestellt worden.

Einstiegslohn für Ungelernte liegt bei 12,60 Euro brutto

Amazon sucht für den Standort noch immer Versandkräfte. Der Einstiegslohn für Ungelernte sei auf 12,60 Euro brutto pro Stunde angestiegen. Zuvor hatte Amazon den Stundenlohn mit 12 Euro brutto angegeben. Die Stellen für Spezialisten und Techniker seien bis auf wenige Ausnahmen besetzt. Hier liege der Lohn entsprechend höher.

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert seit Jahren, dass der Konzern Tarifverträge ablehnt, und ruft immer wieder zu Warnstreiks auf. Amazon weist die Kritik in der Regel zurück und verweist auf wettbewerbsfähige Löhne und Zusatzleistungen für die Beschäftigten.

