In Zukunft öffnen wir Autos mit dem Smartphone

Berlin/Cupertino. Apples Entwicklerkonferenz WWDC beginnt am Montag – dieses Mal als Online-Event. Welche Neuerungen sind beim Tech-Konzern zu erwarten?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apple-Konferenz startet: Wird das iPhone zum Autoschlüssel?

Google und Facebook haben ihre Entwicklerkonferenzen in diesem Jahr gestrichen – schuld ist die Corona-Krise. Nicht so Apple. Der Konzern lässt seine WWDC-Konferenz ab Montag stattfinden – aber als Online-Event. Für Fans eine gute Nachricht: Bei der jährlichen Veranstaltung gibt es traditionell erste Informationen zur künftigen Software der iPhones, iPads und Macs.

Gerade bei den Mac-Computern könnte es in diesem Jahr eine große Neuigkeit geben: Kommt der Übergang vom Intel-Prozessor zu Chips aus eigener Entwicklung? Mit solchen Chips arbeiten auch die hauseigenen Prozessoren in den iPhones und iPad-Tablets. Schon seit Jahren wird in der Branche spekuliert, dass Apple die Macs auf dieselbe Architektur umstellen wolle.

Apple: Kommen 2021 die ersten Macs mit neuen Chips auf den Markt?

Der Finanzdienst Bloomberg schrieb, der Konzern wolle mit einer frühzeitigen Ankündigung den Software-Entwicklern Zeit für die Anpassung ihrer Programme geben. Im kommenden Jahr sollten dann die ersten Macs mit den neuen Chips auf den Markt kommen.

Und sonst? Es dürften – wie in jedem Jahr – neue Funktionen und Apps für das iOS-Betriebssystem der iPhones vorgestellt werden. Tech-Blogs berichteten etwa von der Funktion „CarKey“: Damit kann man das iPhone als Autoschlüssel nutzen. Demnach soll dafür der NFC-Funkchip der Geräte zum Einsatz kommen, der auch beim kontaktlosen Bezahlen genutzt wird.

Medien: iOS-14-Nutzer können Apps anderer Anbieter als Standard einrichten

Fachmedien berichten, dass Apple mit iOS 14 den Nutzern erlauben will, Apps anderer Anbieter als Standard-Programme einzurichten – Weblinks ließen sich dann in Chrome oder Firefox statt in Apples Browser Safari öffnen.

Erwartet wird auch eine neue Fitness-App und eine erweiterte Anwendung für Augmented Reality (AR). Bei der „erweiterten Realität“ werden virtuelle Inhalte auf dem Bildschirm in die analoge Wirklichkeit eingeblendet. Berichten zufolge soll diese Funktion derart weiterentwickelt werden, dass Nutzer etwa in Geschäften die Kamera des iPhones auf ein Produkt richten und dazu passende Informationen angezeigt bekommen. Auch interessant: CES in Las Vegas: Diese Techniktrends 2020 erwarten Sie

Ein Bluetooth-Gerät zur Ortung des verlorenen Schlüsselbunds?

Schon länger wurde zudem spekuliert, dass Apple ein kleines Bluetooth-Gerät herausbringen könnte, das man etwa an einem Schlüsselbund befestigt. Damit kann man den Gegenstand orten, wenn man ihn verlegt hat.

Im Normalfall ist die Teilnehmerzahl der WWDC auf einige Tausend begrenzt, und Apple verlost die rund 1600 US-Dollar teuren Tickets unter den vielen Interessenten. In diesem Jahr können alle Entwickler kostenlos daran teilnehmen. Die Eröffnung mit einem Überblick über die Neuigkeiten (ab 19 Uhr) wird im Livestream öffentlich übertragen.

Ärger um die Regeln im App Store und E-Mail-App „Hey“

Kurz vor dem WWDC-Event spitzt sich der Streit die Kontroverse um die Regeln im App Store des Konzerns zu. Die EU-Kommission hat nach einer Beschwerde des Musikdienstes Spotify ein Wettbewerbsverfahren gegen Apple eingeleitet. Dabei geht es um die Gebühren, die der Konzern beim Verkauf digitaler Dienste und Inhalte einbehält. Lesen Sie auch: „Spotify Kids“: Streamingdienst launcht App für Kinder

Spotify kritisiert, die Abgabe von 15 bis 30 Prozent auf die Abo-Erlöse benachteilige ihn, weil Apple als Plattform-Betreiber bei seinem konkurrierenden Dienst Apple Music die gesamten Einnahmen bekomme. Zusätzlich entzündete sich ein Streit um die E-Mail-App „Hey“, die Apple aus dem Download-Store verbannte, weil sie ihr Bezahl-Abo nicht auch in der Anwendung selbst verkauft. (max/dpa)