Erfurt. Mehr als 4500 Frauen und Männer haben am Montag in Erfurt gegen die Kürzungspläne der Ampelregierung bei Landwirten demonstriert. Die Proteste sorgten für Verkehrschaos in ganz Thüringen.

Mein erster Versuch, lange vor der angekündigten Protestkundgebung der Bauern am Montag in Erfurt, mit dem Auto noch in die Nähe des angekündigten Demonstrationsortes zu gelangen, ist zum Scheitern verurteilt.