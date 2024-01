Erfurt. Manch Thüringer Handwerker verbringt aktuell mehr Zeit im Büro mit bürokratischer Arbeit als in der Werkstatt, heißt es bei der Kammer in Erfurt. Hier laufe etwas schief.

Handwerker in Thüringen würden praktisch nicht mehr in ihre Betriebe investieren. Das sei ein Alarmsignal, erklärte der Präsident der Handwerkskammer Erfurt, Stefan Lobenstein, am Dienstag in Erfurt. „Es fehlt das Vertrauen, weil politische Entscheidungen ständig korrigiert werden und es schlicht an Planungssicherheit für Unternehmer in diesem Land mangelt“, so Lobenstein.

Die Stimmung im Thüringer Handwerk sei „durchwachsen, mit der Tendenz auf schlecht“, so Lobenstein. Investitionen würden ausgesetzt und aufgeschoben, das gelte für die Handwerker, aber auch für deren Kunden, die Verbraucher. Auch die hielten das Geld zusammen, weil sie nicht wüssten, was als Nächstes kommt.

Auftragseinbruch im Bauhandwerk

Besonders dramatisch sei die wirtschaftliche Lage derzeit im Bauhandwerk. Hier berichteten Planer und Architekten von einem Auftragsrückgang um dreißig Prozent. Was aktuell nicht gebaut werde, mache sich zeitversetzt im Ausbaugewerbe, etwa bei Elektroinstallationen oder Sanitärbetrieben bemerkbar.

Mehr als die Hälfte der Handwerksbetriebe sei im Baubereich tätig, sagte der Hauptgeschäftsführer der Erfurter Kammer, Thomas Malcherek. Er verwies auf die Kurzarbeit in den Ziegelwerken in Thüringen. Gestiegene Zinsen und politische Auflagen zur Energiebilanz machten es jungen Leuten unmöglich, den Traum vom eigenen Haus zu erfüllen. „Das gilt inzwischen nicht mehr nur für München, Hamburg oder Erfurt, sondern auch für Kleinmölsen“, so Malcherek.

Steigende Kosten und mehr bürokratische Auflagen

„Wir brauchen wieder mehr Arbeits- und Leistungsanreize“, lautet eine Forderung von Lobenstein an die Politik. Die müsse zudem die Handwerker von Bürokratie entlasten. Wenn ein Unternehmer mehr Zeit im Büro, bei der Erfüllung bürokratischer Auflagen verbringe, statt bei seiner eigentlichen Arbeit, laufe etwas schief.

Steigende Kosten für externe Dienstleiter wie Steuerbüros oder die Reinigungsfirma und höhere Preise für Verpackungen führten in Kombination mit dem erneut gestiegenen Mindestlohn dazu, dass Produkte und Dienstleistungen nicht mehr zu marktfähigen Preisen angeboten werden könnten.

Da gehe es den Handwerkern wie den demonstrierenden Bauern, so Lobenstein. Wenn die ihre Betriebe aufgeben müssten, würden landwirtschaftliche Erzeugnisse importiert, mit fatalen Folgen für das Klima. Noch würden die Handwerksbetriebe in Thüringen ihre Leute halten, sie verzichteten aber auf Neueinstellungen.

Hohe Kosten für eine Meisterausbildung

Die Ungleichbehandlung zwischen beruflicher Aus- und Weiterbildung und einem Studium beklagte Linus Spittel aus Seebergen, einem Ortsteil von Drei Gleichen im Ilmkreis. „Studenten dürfen gratis Bahn fahren und bekommen Rabatte in Museen und auf dem Weihnachtsmarkt, im Meisterkurs zahle ich für den Zug und Rabatte sind kaum drin“, berichtete der frischgebackene Meister der Elektrotechnik.

Auch sie habe viel Geld in ihren Kfz-Meistertitel investiert, sagte Gina Meyer aus Artern. „Meine Ersparnisse aus der Lehre sind komplett aufgebraucht“, berichtet Gina. Sie führt den elterlichen Betrieb fort, wird aber gerade von männlichen Kunden in der Werkstatt oftmals noch nach dem Meister gefragt.

Website der Kammer derzeit nicht erreichbar

Die Webseite und die Online-Services der Kammer Erfurt sind aufgrund eines Sicherheitsvorfalls im Rechenzentrum eines IT-Dienstleisters derzeit nicht erreichbar. Die grundsätzliche Arbeitsfähigkeit sei laut Malcherek aber nicht gänzlich beeinträchtigt.