Erfurt. Nach 33 Jahren Mitarbeit in verschiedenen Positionen in Thüringer Arbeitgeberverbänden geht Stephan Fauth in den Ruhestand.

Der Verband der Wirtschaft Thüringen hat einen neuen Hauptgeschäftsführer. Harald Kreft übernimmt den Posten von seinem Vorgänger Stephan Fauth. Der wurde am Mittwoch nach mehr als drei Jahrzehnten Tätigkeit für Wirtschaftsverbände im Freistaat feierlich in den Ruhestand verabschiedet.