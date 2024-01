Erfurt. Die Zahl der Bewerber um Ausbildungsplätze ist in Thüringen spürbar zurückgegangen, viele Unternehmen können Stellen nicht besetzen.

Das zurückliegende Jahr 2023 war für die Thüringer Wirtschaft ein weiteres Krisenjahr. „Krisen sind das neue normal geworden“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Wirtschaft, Matthias Kreft, am Freitag in Erfurt. Der gebürtige Eisenacher hatte das Amt zu Jahresbeginn übernommen.

Energiekosten und Fachkräfte als bestimmende Themen

Die bestimmenden Themen in den Chefetagen der Unternehmen im Freistaat seien hohe Energiekosten und fehlende Fachkräfte, berichtete Kreft. Der Energiekostendruck bleibe für die Firmen unverändert hoch. Etwa die Hälfte der in einer Umfrage der Wirtschaftsverbände befragten Firmenchefs beurteilten ihre Auftragslage, Produktion, Ertragslage und Investitionen als gleichbleibend, etwa ein Drittel als fallend.

Insgesamt hat sich die Stimmung in der Thüringer Wirtschaft seit dem Sommer 2023 deutlich eingetrübt, so Kreft. Die Auftragsreichweite der Unternehmen sei von acht auf fünf Monate eingebrochen. Die Einschätzung zur Lage und den Erwartungen sei so pessimistisch, wie zuletzt im Krisenherbst 2022.

Mehr Planbarkeit und weniger Bürokratie gefordert

Dabei seien die Thüringer Betriebe noch pessimistischer als die bundesweite Einschätzung. Mehr als die Hälfte der befragten Firmen geht von einer etwas oder deutlich schlechteren Entwicklung in den kommenden Monaten aus.

„Die Wirtschaft braucht wieder mehr Planbarkeit, mehr Verlässlichkeit und weniger Bürokratie“, forderte Kreft. Die Arbeitgeberverbände stünden für Stabilität im Land.

Die Wirtschaftspolitik der Landesregierung überzeugt laut Kreft nur noch 21,4 Prozent der Befragten, der niedrigste Wert seit Beginn der Befragungen im Jahr 2008. Auch die Bildungspolitik im Freistaat bekommt keine guten Noten.

Schulabgänger müssen nachqualifiziert werden

Schulabgänger müssten häufig nachqualifiziert werden, bekräftigte der Präsident des Verbandes der Wirtschaft Thüringen, Hartmut Koch, die Kritik an der Bildungspolitik. Viele Unternehmer beklagten Schwierigkeiten der Bewerber in mathematisch, naturwissenschaftlichen Fächern. „40 Prozent bemängeln klassische Fähigkeiten, wie Lesen, Rechnen und Schreiben“, sagte Koch.

Der Aufwand geeignete Bewerber für ausgeschriebene Lehrstellen zu finden, sei deutlich größer geworden, bestätigte die Personalchefin des Maschinen- und Anlagenbauers Paatz aus Steinbach-Hallenberg Steffi Henkel.

Kooperation mit regionaler Schule

„Hatten wir früher 30 Bewerbungen auf unsere angebotenen vier oder fünf Ausbildungsplätze pro Jahr, sind es heute noch zehn“, sagte Henkel. Auch sie berichtete von Nachhilfeunterricht für Azubis gemeinsam mit der Arbeitsagentur.

Bei der Nachwuchsgewinnung geht der Betrieb, mit 100 Beschäftigten und elf Azubis, neue Wege. „Wir sind eine Kooperation mit der Regelschule Schwarza eingegangen und laden Schüler der sechsten Klasse ins Unternehmen ein“, so Henkel. Über Quiz- und Rätselfragen würden die Schülerinnen und Schüler spielerisch an das Thema Maschinenbau herangeführt.

Internationaler Azubi-Austausch

Die Azubis der Firma Paatz werden bei den Fahrtkosten zur Berufsschule finanziell unterstützt, man gewähre Zuschüsse zum Fitnessstudio und belohne gute Noten in der Berufsschule monetär, sagte Henkel. Wichtig seien regelmäßige Feedbackgespräche mit den Jugendlichen.

Innerhalb der Heller-Group, zu der Paatz seit 2018 gehört, gibt es einen internationalen Austausch der Auszubildenden. „Drei Lehrlinge unseres Betriebes fahren demnächst für drei Monate in ein Werk nach Brasilien und freuen sich sehr darauf“, so Henkel.