Jena. Wer schnell und unkompliziert Geld braucht, geht zum Pfandleiher. Thomas Bollmann ist einer der wenigen in Thüringen und für einige auch die letzte Hoffnung.

Das Geschäft von Thomas Bollmann in der Jenaer Innenstadt ist klein und übersichtlich. Jeder Platz wird bestmöglich genutzt: Die Wände sind voller Gemälde, die Vitrinen zieren Porzellanfiguren, Schmuck, Uhren und verschiedene Büsten. Thomas Bollmann betreibt eine Pfandleihe. Zu ihm kommen Menschen, die in der Regel kurzfristig und schnell an Geld kommen müssen. „Dafür verpfänden einige Menschen Schmuckstücke aus ihrem Privatbesitz, an denen nicht selten Erinnerungen hängen“, sagt Bollmann. „Einmal kam ein älteres Ehepaar, das seine Eheringe verpfänden wollte“. Das Paar habe keine andere Möglichkeit gesehen, um am Monatsende das Geld für die dringend notwendigen Medikamente zusammenzubekommen. „Solche Geschichten gehen einem schon nahe“.