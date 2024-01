Erfurt. Reger Besucherandrang auf der Automobilmesse in Erfurt. Aussteller, Händler und Veranstalter mit der 16. Auflage der Automesse zufrieden.

Auch am Sonntag herrschte auf der Automobil2024 in Erfurt reger Andrang. Die Besucher interessierten sich für die neuesten Autos oder informierten sich über die Möglichkeiten der Elektromobilität. Die Händler hätten bereits am ersten Messetag, dem Freitag, Autos verkauft oder Geschäfte angebahnt, sagte Dirk Schütz, Sprecher der SP Veranstaltungs- und Handels GmbH, dem Messeveranstalter, dieser Zeitung. Das Konzept der Automobil-Messe in Erfurt habe sich bewährt.