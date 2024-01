Nürnberg. Die Internationale Spielwarenmesse ist das weltgrößte Branchentreffen. Doch für Thüringer Aussteller ist die Teilnahme immer seltener zu finanzieren.

Die Zahl der Thüringer Aussteller bei der Internationalen Spielwarenmesse nimmt weiter ab. Während vor etwa 15 Jahren noch mehr als 30 Unternehmen aus dem Freistaat ihre Produkte bei der weltgrößten Branchenmesse den Fachbesuchern präsentierten, so sind es in diesem Jahr nur noch sechs Firmen. Selbst große Aussteller wie der Modelleisenbahn-Hersteller Piko oder KHW aus Geschwenda, weltweiter Marktführer in der Herstellung von Kunststoffschlitten, sind nach der Corona-Pandemie nicht zurückgekehrt. Auch der Faschingsausstatter Orlob aus dem Eichsfeld ist nicht mehr dabei. Grund sind unter anderem die hohen Kosten, die eine Messeteilnahme für die Unternehmen verursacht.