Erfurt. Der Thüringer Landtag berät in dieser Woche über einen Antrag der FDP zur Vereinfachung des Bauens mit Lehm in Zukunft im Freistaat.

Klimafreundliches Bauen soll in Thüringen zukünftig stärker gefördert und die Lehmbauweise entbürokratisiert werden.

Dieses Ziel verfolgt ein Antrag der FDP-Gruppe im Landtag, der in dieser Woche beraten wird. Durch den verstärkten Einsatz von Lehm im Bauwesen könnten nicht nur Emissionen für die Herstellung von Baumaterialien in erheblichem Maße eingespart, sondern auch der energieintensive Transport zu den Baustellen sowie die Abfuhr von Erdstoffen und der Bedarf an Deponieraum reduziert werden, heißt es darin.

Mehrkosten von 5000 Euro für ein Eigenheim

Lehm finde sich in Abhängigkeit von den örtlichen Baugrundverhältnissen oft in unmittelbarer Umgebung der zu errichtenden Strukturen beziehungsweise im Aushub einer Baugrube selbst.

„Anders als bei der Verwendung industriell vorgefertigter Materialien steht bei Lehm bislang eine kosten- und zeitintensive vorhabenbezogene Bauartgenehmigung an“, sagt Dirk Bergner, Bauexperte der Freien Demokraten. Er beziffert die damit verbundenen Mehrkosten bei einem Eigenheim auf bis zu 5000 Euro.

Bessere Kohlendioxid-Bilanz

„Wir möchten die Thüringer Bauordnung dahingehend verändern, dass das Bauen mit Lehm leichter ermöglicht und somit attraktiver wird. Lehm verfügt über gute bauphysikalische Eigenschaften und ist auch wohnklimatisch in hohem Maße positiv zu bewerten“, so Bergner. Außerdem sei das weltweit erprobte Baumaterial vorteilhaft in puncto Kohlendioxid-Bilanz, da es nicht gebrannt werden muss.

Auch in Thüringen habe der Lehmbau eine Jahrhunderte alte Tradition. Dennoch sieht Dirk Bergner, der selbst Bauingenieur ist, ein Problem bei der Verwendung des vor Ort anstehenden Lehms. „Es liegt in der Natur der Sache, dass der eigene Baugrund nicht über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine CE-Kennzeichnung verfügt.“

Änderung der Bauordnung angestrebt

„Und das bedeutet, dass man beim Infrastrukturministerium eine Zustimmung im Einzelfall beziehungsweise eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung beantragen muss, will man den vor Ort vorhandenen Lehm beispielsweise verwenden, um ein Lehmsteinmauerwerk oder Wände aus Stampflehm zu errichten“, so Bergner.

Nach dem Vorschlag der FDP soll in die ohnehin zu überarbeitende Thüringer Bauordnung ein Passus kommen, der das Bauen mit dem Lehm aus der eigenen Baugrube einer vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung gleichstellt, wenn durch einen Baugrundgutachter das Material als geeignet bestätigt wurde. Beispielsweise sei es möglich, unter Zuhilfenahme von Probewürfeln die der Statik zugrunde liegende Druckfestigkeit zu prüfen.