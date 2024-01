Jena. Mit 500 Mitarbeitern fertigt Schott am Standort Jena unter anderem Cockpitglas für Flugzeuge. Das letzte Geschäftsjahr sei solide gewesen. Man plane weitere Investitionen.

Das zurückliegende Geschäftsjahr war für die Schott AG herausfordernd. Er erinnere nur an die Sorgen über eine möglicherweise drohende Gasmangelversorgung in Deutschland, sagte Vorstandschef Frank Heinricht am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens in Mainz.