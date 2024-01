Nürnberg. Über die sechs Gewinner des ToyAward bei der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg hat ein Thüringer mitentschieden.

Lego-Steine mit Blindenschrift, eine Sofortbild-Kamera für Sechs- bis Zehnjährige oder ein Spielhaus mit Solardach und Windrad: Bei der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg gehören diese Produkte zu den Tausenden Neuheiten. 524 haben im Wettbewerb um das beste Spielzeug mitgemacht. Am Mittwoch sind sechs Preise in verschiedenen Kategorien vergeben worden.