Bad Sulza. Die Thüringer Tourismus-Gesellschaft hat diese Auszeichnung bisher 44-mal vergeben

Die Toskana-Therme Bad Sulza ist die Nummer 1 in diesem Jahr. Sie erhält an diesem Freitag durch die Thüringer Tourismus-GmbH (TTG) die Ernennungsurkunde als Thüringer Markenbotschafter überreicht. „In der Therme spiegeln sich hohe Qualität und Leidenschaft wider“, so Geschäftsführer Christoph Gösel in seinen lobenden Worten.

Liquid-Sound-Erlebnis als Besonderheit

Er hebt besonders „die Kreation einzigartiger Konzepte“ hervor. Neben einer großzügigen Wellness- und Saunalandschaft gehört vor allem das Liquid-Sound-Erlebnis zum Erfolgskonzept der Einrichtung in Bad Sulza (Weimarer Land). Die von Walen inspirierten Klänge der Weltmeere verwandeln die Badelandschaft in einen mit Wasser gefüllten Konzertsaal „Solche Ideen brauchen wir in Thüringen, um das Reiseland zu prägen“, wünscht Gösel weitere Aktivitäten im Bundesland.

Inspiration für Reisen in den Freistaat

Die Toskana-Therme repräsentiert den Freistaat damit als Werbeträger auf internationaler Ebene – wie zuvor schon 44 Markenbotschafter. Sie sind das Gesicht Thüringens im In- und Ausland, sollen Gäste zu einer Reise inspirieren – und das über die vier Leitprodukte Weimar, Wartburg, Erfurt und Rennsteig hinaus. TTG-Sprecherin Maja Neumann erklärt: „Den Markenbotschafter macht aus, dass er die Anforderungen an ein qualitativ hochwertiges touristisches Angebot erfüllt, welches für Thüringen steht. Wichtig ist, dass die Angebote oder Produkte typisch Thüringen sind und es diese nur im Freistaat gibt. Es benötigt eine hohe Qualität im Angebot, Begeisterung für das eigene Tun und ein gutes Gespür für den Gast.“ Eine Bewerbung kann direkt bei der TTG erfolgen oder über eine Empfehlung.

Museen, Burgen, Parks und Wanderrouten

Zu Markenbotschaftern – in den Bereichen Kennerschaft, Faszination, Neugier, Sehnsucht – gehören bisher unter anderem: Thüringer Bachwochen, Kunstfest Weimar, Anna-Amalia-Bibliothek, Sommerpalais Greiz, Domstufen-Festspiele, Schloss Friedenstein, Alte Synagoge, Mittelalterliche Reichsstadt Mühlhausen, Leuchtenburg, Bauhaus-Museum, Baumkronenpfad, Gärten & Parks Bad Langensalza, Viba Nougatwelt, Egapark, Saale-Horizontale, Thüringer Bergbahn, Ilmtal-Radweg, Schluchtentour, Hohenwartestausee, Panoramaweg Schwarzatal.