Die Thüringer Wohnungswirtschaft errichtet deutlich weniger Wohnungen. Nur etwa 300 sollen dieses Jahr entstehen. Das seien etwa 44 Prozent dessen, was ursprünglich angepeilt wurde, sagte am Montag Frank Emrich, Direktor des Verbandes der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (Vtw), in Erfurt. Für dieses Jahr wäre eigentlich ein Auftragsvolumen zwischen 120 und 140 Millionen Euro geplant gewesen, das entspreche zwischen 500 und 600 neuen Wohnungen.