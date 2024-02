Erfurt. In der Erfurter Messehalle feierten am Wochenende rund 1400 geladene Gäste die neuen Jungmeister der Handwerkskammer Erfurt.

Einen „imposanten Aufmarsch“ nannte der Präsident der Handwerkskammer Erfurt, Stefan Lobenstein, den Einzug der mehr als 300 neuen Meisterinnen und Meister am Wochenende auf der Bühne der Erfurter Messehalle.

Sie waren der Einladung der Kammer zur Meisterfeier gefolgt, ein Höhepunkt des Jahres, wie Lobenstein versicherte. Insgesamt haben im zurückliegenden Jahr 425 junge Frauen und Männer bei der Erfurter Kammer erfolgreich den Meisterlehrgang abgeschlossen, so viele wie seit 2003 nicht mehr. „Wir freuen uns auch darüber, dass der Frauenanteil mit 39 Prozent in diesem Jahr deutlich höher liegt als noch im Vorjahr mit 24 Prozent“, sagte Lobenstein. Die Förderung von weiblichen Fachkräften sei für das Handwerk von besonderer Bedeutung.

Fast 13.000 Meisterbriefe seit 1990

Der Kammerpräsident würdigte drei besondere Meister in diesem Jahrgang. „Der jüngste ist gerade einmal 21 Jahre alt, die älteste Meisterin hat ihren 58. Geburtstag gefeiert und ein Mann ist bereits Dachdecker-Meister und hat jetzt seinen zweiten Meisterbrief im Zimmerer-Handwerk errungen“, so Lobenstein.

Seit dem Jahr 1990 haben fast 13.000 Frauen und Männer bei der Erfurter Kammer ihren Meisterbrief erworben. Das Handwerk sei ein wesentlicher Bestandteil der Thüringer Wirtschaft, versicherte Lobenstein: „Wir stehen für ein Viertel der Wirtschaftskraft des Freistaates“.

Für die Qualifikation nach Thüringen gekommen

Ein Beleg für die Qualität der Meisterausbildung in Thüringen ist nach Meinung des Kammerpräsidenten die Tatsache, dass die neuen Meister unter anderem aus Wilhelmshaven, Worms, Leipzig, Berlin, Magdeburg, Frankfurt und vom Chiemsee nach Erfurt gekommen sind, um hier ihre Qualifikation zu absolvieren.

„Studieren kann jeder, aber Meister werden nur die Besten“, wertete Lobenstein unter dem Beifall der 1400 Gäste in der Halle die duale Ausbildung als international anerkanntes Erfolgsmodell Deutschlands aus. Der Meisterbrief sei ein Garant für eine Karriere im Handwerk.

Forderungen an die Politik

Von der Politik forderte Lobenstein eine „ideologiefreie und technologieoffene Energieversorgung, mehr unternehmerische Freiheit und weniger Bürokratie sowie mehr Netto vom Brutto“. Das Handwerk stehe für Dialog mit der Politik statt für Widerstand. Allerdings brauche man wieder Verlässlichkeit und Planbarkeit.

„Das Handwerk denkt nicht in Quartalen sondern in Generationen“, sagte Lobenstein mit Verweis auf 125.000 Betriebsübergaben, die in den nächsten Jahren bundesweit anstehen. Die Babyboomer-Generation stehe vor dem Renteneintritt und suche Nachfolger für die Betriebe. „Nachfolgen ist das neue Gründen“, ermutigte Lobenstein die Jungmeisterinnen und -meister zur Übernahme einer Firma.

Meisterbonus und Praktkumsprämie

Er dankte der Landesregierung für die Einführung von Meisterbonus, Meister- und Aufbauprämie sowie einer Praktikumsprämie für Schüler ab 15 Jahre. „Diese 120 Euro pro Woche sind ein positiver Beitrag zur Nachwuchssicherung im Handwerk“, so Lobenstein.

Als „Spagat zwischen Hoffnung und Enttäuschung“ bezeichnete der Hauptgeschäftsführer der Erfurter Kammer, Thomas Malcherek, das zurückliegende Jahr für das Thüringer Handwerk. Nur jede zehnte Firma sei optimistisch für den künftigen Geschäftsverlauf, im Jahr 2019 seien es noch 90 Prozent gewesen.

„Ohne das Handwerk könnte Deutschland einpacken“, würdigte Thüringens Innenminister Georg Meister (SPD) die Branche. Er gratulierte den Geehrten zu ihrem Erfolg.