Worbis. Die Worbiser Brauerei Neunspringe hat einen neuen Geschäftsführer. Der hat mit dem alten Chef ein interessantes Detail gemeinsam.

Der markante Geruch auf der Geschäftsführerebene der „Brauerei Neunspringe“ ist immer noch unverkennbar. 17 Jahre hat Bernd Ehbrecht, leidenschaftlicher Pfeifenraucher, die Geschicke des Traditionshauses am Rande der Kleinstadt in Nordthüringen geleitet. Jetzt liegt das Türschild abmontiert in seinem ehemaligen Vorzimmer. Sein Büro hat mittlerweile sein Nachfolger bezogen. Alles hat seine Zeit, der Geschäftsführer zieht sich aufs Altenteil zurück – jedenfalls fast.

Der Förster und der Banker – zwei Brauereichefs ohne Kenntnis von der Bierherstellung

Vor einigen Wochen hat Florian Rössing-Schmalbach die Geschäftsführung der Brauerei übernommen, die auf eine bewegte Geschichte zurückblickt. Seine Nachfolge, das hatte Ehbrecht lange angekündigt, sollte geklärt werden. Wie es dazu kam, dass der Patensohn seiner Frau Ulrike nun als Geschäftsführer einsteigt? „Aus einer Bierlaune heraus“, erzählt der 34-jährige Jungunternehmer. Ein Jahr lang haben er und Ehbrecht darauf hingearbeitet, dass die Übergabe der Geschäftsführung jetzt erfolgen kann. Rössing-Schmalbach als studierter Forstwirt hat, wie der Banker Ehbrecht einst, keine Kenntnis von der Bierherstellung.

Das Türschild ist schon abmontiert. © Fabian Klaus | Fabian Klaus

„Ich konnte mich aber immer darauf konzentrieren, das Unternehmen zu entwickeln“, sagt Ehbrecht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten stets – auch in schwierigen Phasen – zur Firma gestanden. 2007, als die Familie Ehbrecht alle Firmenanteile an der Brauerei kauft, sind es 28 Angestellte. Mittlerweile arbeiten 38 Personen für die Brauerei, die 1867 als Dampfbrauerei von Gründer Carl Kuntze dort ihren Betrieb aufnahm, wo sie auch heute noch zu finden ist. Am Rande von Worbis, eingebettet zwischen Bäumen unweit des Bärenparkes, liegt der Produktionsbetrieb.

2007: Ein Wendepunkt in der Firmengeschichte

Was seit Jahren in aller Munde ist, das spürt auch Ehbrecht als Geschäftsführer von „Neunspringe“ – der demografische Wandel schlägt auf seine Belegschaft durch. „Es war eine der größten Herausforderungen, alle ausscheidenden Mitarbeiter zu ersetzen“, erzählt der scheidende Geschäftsführer und ist heute froh, dass das gelungen ist.

Für das Unternehmen stellt das Jahr 2007 einen entscheidenden Wendepunkt dar. Damals übernimmt die Familie Ehbrecht 100 Prozent der Firmenanteile, nachdem Ende des Jahres 2006 der damalige Geschäftsführer und Gesellschafter Michael Laxy in den Ruhestand geht. Zwei Jahre zuvor war mit Thilo Wendt der Nachfahre des Brauereigründers Carl Kuntze überraschend verstorben, wodurch die Ära der Familie Kuntze in der Brauerei zu Ende ging. Danach erlebt das Unternehmen immer wieder gute und schlechte Phasen. Es gibt eine Zeit, in der Flaschen Mangelware sind und Lösungen gefunden werden müssen. Die richtige Entscheidung, sagt Ehbrecht heute rückblickend, sei es gewesen, weiterhin auch bei den alkoholfreien Getränken auf Glasflaschen zu setzen.

Ein Familienbetrieb oder zumindest ein familiär geführtes Unternehmen ist „Neunspringe“ aber bis heute geblieben. Für Ehbrecht heißt die Aufgabe der Geschäftsführung allerdings nicht, dass er künftig nicht mehr auf dem Gelände der Brauerei zu finden sein wird. Er bleibt weiterhin Geschäftsführer der „Number Nine Spirituosenmanufaktur GmbH“. Seit zehn Jahren wird hier Whisky hergestellt. Ehbrecht hat das 2014 initiiert und war so zu einem Zeitpunkt Vorreiter für deutschen Whisky, als alle Welt noch vor allem über schottischen und irischen Single Malt gesprochen hat. Im April schon soll der zehnjährige Single Malt von „Ninesprings“, wie der Whisky kurz heißt, auf den Markt kommen.

Fürs Altenteil noch zu jung: Bernd Ehbrecht wird die Whisky-Geschäfte des Unternehmens weiterhin leiten. © Fabian Klaus | Fabian Klaus

Für den neuen Chef der Brauerei, Florian Rössing-Schmalbach, stellt es derweil keine Belastung dar, wenn sein Vorgänger immer noch auf dem Gelände unterwegs sein wird. Im Gegenteil. Um Whisky herzustellen, braucht man Jungbier. Und Rössing-Schmalbach spricht fast ehrfurchtsvoll von der „Eichsfelder Dreifaltigkeit“ aus „Bier, Whisky und alkoholfreien Getränken“, hierzu zählt beispielsweise die Orangenbrause Mandorra, die von Worbis aus weiter den Markt erobern soll.

Absatzmarkt soll deutlich vergrößert werden

Das ist für den neuen Geschäftsführer eine der Hauptaufgaben in der Zukunft neben der Entwicklung neuer Produkte. „Wir wollen unseren Absatzmarkt vergrößern“, sagt er und blickt dabei vor allem auf die angrenzenden Bundesländer Hessen und Niedersachsen. Denn während man Worbiser Bier zwar auf dem Darß an der Ostsee kaufen kann, steht es im nur wenige Kilometer entfernten Göttingen in Niedersachsen bisher nicht in den Regalen.

Bernd Ehbrecht wird diese Entwicklung jetzt aus seinem neuen Büro auf dem Gelände beobachten. Denn „Ninesprings“ hat mittlerweile eigene Räume – und auch hier hat schon der markante, aber angenehme Geruch des Pfeifenrauchs Einzug gehalten.