Jena/Erfurt. Die Thüringer Uni-Bibliotheken sind nach den Corona-Jahren wieder belebter. Aber Bücher werden inzwischen deutlich weniger ausgeliehen. Das liegt auch an einer anderen Arbeitsweise.

Studierende an großen Thüringern Universitäten leihen deutlich weniger Bücher in ihren Bibliotheken aus als noch vor der Corona-Pandemie. In Jena, Erfurt und Weimar berichteten die Einrichtungen von teils deutlich weniger Ausleihen als noch im Jahr 2019. Als Grund wurde unter anderem genannt, dass Studierende inzwischen vermehrt in der Bibliothek arbeiten würden und daher weniger Bücher mit nach Hause nähmen. Außerdem werde mehr auf digitale Formate gesetzt.

An der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (ThULB) sank die Zahl der Entleihungen von 587 000 im Jahr 2019 auf 358 000 im Jahr 2023, wie ein Sprecher der Universität Jena mitteilte. Auch an anderen Bibliotheken zeichne sich eine solche Entwicklung ab. Diese würden vermehrt als Arbeits- und Kommunikationsorte genutzt und das gedruckte Buch verliere gegenüber der Online-Lektüre an Bedeutung, hieß es.

Bibliotheken als Arbeitsort genutzt

Auch die Universität Erfurt berichtete von einem Trend, dass Studierende die Bibliothek mehr als Arbeitsort und weniger für die Ausleihe nach Hause nutzen. Die Zahl der Ausleihen brach vergangenes Jahr im Vergleich zu 2019 um über ein Drittel auf rund 192 000 ein. Auch die Zahl der Bibliotheksbesuche lag mit 256 000 deutlich hinter dem Wert von 2019, als noch 416 000 Besuche gezählt wurden. Im Jahr 2021 war mit 171 000 ein Tiefpunkt erreicht worden.

In der Bibliothek der Bauhaus-Uni in Weimar ging die Zahl der Entleihungen von rund 100 000 im Jahr 2019 auf 85 000 im Jahr 2023 zurück. Dafür habe es zuletzt deutliche Steigerungen bei den Zugriffen auf elektronische Medien gegeben, teilte die Uni mit. Auch hier stiegen die Besuchszahlen im Vergleich zu den Corona-Jahren wieder an, lagen aber deutlich unter den Werten von 2019. An der ThULB in Jena werden die Besucherzahlen laut Sprecher nicht gezählt.

