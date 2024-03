Erfurt. Die Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Getrud R. Traud, rechnet mit wirtschaftlicher Erholung in Deutschland

Die deutsche Wirtschaft befindet sich nicht in einer Rezession. Davon zeigte sich die Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Gertrud R. Traud, am Donnerstag in Erfurt überzeugt.

„Ein Rückgang des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland um 0,1 Prozentpunkte im vergangenen Jahr fällt unter statistische Unschärfe“, sagte Traud vor Thüringer Unternehmern im Atrium der Thüringer Aufbaubank. „Weltwirtschaft im Umschaltspiel“ hatte Traud ihren Vortrag zu den Märkten und Trends im laufenden Jahr überschrieben.

Strukturelle Probleme in Deutschland

Der Vergleich der Wirtschaft mit einem Fußballspiel liege im Jahr der Europameisterschaft in Deutschland nahe. Sie teile die Weltuntergangsstimmung, die in Deutschland beim Blick auf die Wirtschaft herrsche, nicht, so die Volkswirtin. Die USA hätten die Rezession abgesagt, in Spanien und Italien laufe die Konjunktur, nur in Deutschland komme man nicht recht voran.

Die Ursachen dafür sieht Gertrud R. Traud einerseits in strukturellen Problemen im Land, die beseitigt werden müssten, und anderseits bei der Geldpolitik der Notenbank. „So wie sie lange Zeit die Inflation nicht sehen wollten und zu spät und zu wenig dagegen getan haben, so besteht jetzt erneut die Gefahr, dass Zinssenkungen zu spät kommen.“

Drei Zinssenkungen im laufenden Jahr

Sie rechne aber noch mit mindestens drei Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank in diesem Jahr. „Den ersten Schritt werden wir im Juni sehen, die nächsten im September und Dezember“, so Traud. Sie verwies darauf, dass andere Zentralbanken, etwa in Ungarn, Tschechien und Polen bereits Zinsen gesenkt haben.

Die fallende Inflationsrate biete die Möglichkeit zu derartigen Schritten. „Die Notenbanken schalten um“, zeigte sich die Ökonomin überzeugt. Zudem führten die deutlich steigenden Reallöhne in Deutschland zu einem anziehenden Konsum, von dem die Wirtschaft profitiere.

Keine Konjunkturprogramme notwendig

„Die oft heraufbeschworene Lohn-Preis-Spirale habe ich noch nie gesehen“, sagte Traud. Die Unternehmen hätten mit steigenden Löhnen gerechnet und diese längst eingepreist. Die deutsche Konjunktur erhole sich von allein, da brauche es keine zusätzlichen Konjunkturprogramme. Die erwiesen sich ohnehin meist als Strohfeuer.

Zwar habe auch die Helaba ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr gesenkt, gehe nicht mehr von einem BIP-Anstieg um 1,3 Prozent, aber von einem Plus von 0,8 Prozent aus. Grundlage seien anziehende Bestellungen aus dem Ausland und ein steigender Export.

Thüringen mit Erfahrungen beim Fachkräftemangel

Herausforderungen ergeben sich für die deutsche Wirtschaft allerdings aus der demografischen Entwicklung. „Die Babyboomer gehen in Rente“, so Traud. Das Delta zwischen der Alterskohorte der unter 20-Jährigen und der über 65-Jährigen wachse von aktuell 270.000 auf 620.000 im Jahr 2032 an. Deshalb müsse Deutschland sich fragen, ob es für ausländische Fachkräfte attraktiv sei.

Thüringen habe bei dieser Entwicklung einen Vorteil. „Hier kennt man das Problem des Fachkräftemangels, der jetzt in anderen Bundesländern angekommen ist, seit zehn Jahren und hat Erfahrungen damit“, erklärte Traud.

Unterdessen hat die Helaba ihr Konzernergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2023 um 14,0 Prozent auf 722 Millionen Euro gesteigert. „Wir haben 2023 unser bislang bestes Ergebnis erzielt – und das trotz der für unser Geschäft nicht einfachen Lage an den Immobilien­märkten“, so Vorstandschef Thomas Groß.