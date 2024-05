Erfurt. Erfurter Jungunternehmer übernimmt ein Fitnessstudio mithilfe einer Bürgschaft des Landes und bekommt Ministerinnenbesuch.

Der gebürtige Erfurter Patrick Waldmann hat seinen Traum vom eigenen Unternehmen in die Tat umgesetzt. Die Erfurter Filiale der Fitnessstudiokette „Easyfitness“ gehört jetzt ihm.

„Ich hätte auch als Regionalleiter innerhalb der Kette an anderen Orten arbeiten können, wollte aber in meiner Heimatstadt unternehmerisch tätig werden“, so Waldmann. Er habe schon als Student in dem Studio gejobbt, sich später auf der Karriereleiter hochgearbeitet. Irgendwann kam die Idee, das Studio zu kaufen.

Vom eigenen Konzept überzeugen

Natürlich habe er über die Jahre bereits Geld angespart gehabt, aber nicht die Summe, die für Kauf und Umbau benötigt wurde. Allein der Umbau habe eine halbe Million Euro gekostet. „Es gab Gespräche mit der Industrie- und Handelskammer, mit der VR-Bank und der Bürgschaftsbank Thüringen.“ Die alle habe er von seinem Konzept überzeugen müssen, erinnert sich Waldmann an den Prozess.

Der mündete im Oktober letzten Jahres in die Selbstständigkeit und bescherte dem 33-jährigen Existenzgründer am Mittwoch einen Besuch von Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD). Man schaue sich regelmäßig Firmen an, die vom Freistaat eine Bürgschaft erhalten haben, bestätigte Taubert.

Rund 3000 aktive Mitglieder

Schließlich gehe es um das Geld der Steuerzahler. „Ich freue mich für den Jungunternehmer, der den Schritt in die Selbständigkeit gewagt hat. Er war bereits viele Jahre angestellter Leiter des Fitnessstudios und hat die Erfurter Filiale, die zu einem Franchisemodell gehört, im Oktober 2023 übernommen“, so Taubert.

Easyfitness ist laut der Erfurter IHK das am stärksten frequentierte Fitnessstudio in Erfurt. „Wir haben rund 3000 aktive Mitglieder“, bestätigt Waldmann, der mit der Übernahme auch Arbeitsplätze für vier Festangestellte und weitere Minijober geschaffen hat.

Individuelle Trainingspläne erstellen

In seinem Studio werden umfangreiche Kurs- und Trainingsangebote für Kunden jeden Alters angboten. Persönliche Trainingspläne, Ernährungsberatung und umfassende Betreuung gehören zum Konzept des Unternehmens. Die Bürgschaft wurde für die Finanzierung zur Übernahme des Unternehmens genutzt. Nur so war die Existenzgründung des Jungunternehmers möglich.

Thüringen hat im vergangenen Jahr Bürgschaftsrisiken von 21 Millionen Euro übernommen. Außerdem wurde eine Globalbürgschaft zur Absicherung eines Beteiligungsfonds über 55 Millionen Euro ausgereicht. Die Nachfrage nach staatlichen Bürgschaften ist im Jahr 2024 deutlich angestiegen. Aktuell wurden Bürgschaften über nahezu 88 Millionen Euro für die gewerbliche Wirtschaft bewilligt.