Erfurt. Sonderpreis geht an ein Erfurter Fachhochschulprojekt zu Musterzimmern für Schloss Wiehe

Die Gesundheitskioske der Dorfregion Seltenrain im Unstrut-Hainich-Kreis sind mit Architekturpreis der Architektenkammer Thüringen ausgezeichnet worden. Der alle zwei Jahre vergebene Preis würdigt insgesamt vier von „Pasel-K Architects“ (Berlin) entworfene Kleinstarchitekturen – und zwar in Blankenburg, Bruchstedt, Kirchheiligen und Urleben. „Die Gesundheitskioske sind Beratungs- und Anlaufpunkt für ganz verschiedene Funktionen, die es in einem Dorfzentrum braucht“, heißt es in der Jurybegründung. „Sie sind dörflicher Treffpunkt, Bushaltestelle und Wartehäuschen in einem, verbinden Gesundheitsdienstleistungen mit WLAN-Hotspot, E-Bike-Ladestation und Regionalkiosk, und das alles auf kleinster Fläche.“ Sie überzeugten, „weil sie zeitgenössische Holzbauweise mit lokalen Einflüssen aus der Region kombinieren – in jedem Ortsbild anders, individuell auf die dörfliche Struktur und den Charakter des Dorfes zugeschnitten, jenseits einer Uniformität.“ Mit den 2022 und 2023 eröffneten Kiosken soll der gesundheitlichen Unterversorgung im ländlichen Bereich vorgebeugt werden.

Auch der Gesundheitskiosk in Urleben wurde ausgezeichnet. © Thomas Müller

Sonderpreis für Musterzimmer in Schloss Wiehe

Insgesamt wählte die Jury aus 114 Bauprojekten aus. Darüber hinaus vergaben die Mitglieder einen Sonderpreis für ein Fachhochschul-Projekt, innerhalb dessen Architektur-Studierende der FH Erfurt individuelle Gästezimmer für das Schloss Wiehe (Kyffhäuserkreis) entwarfen. „In einem Wettbewerbsverfahren wurden die besten Konzepte ausgewählt und von den Studierenden baureif ausgearbeitet, um sie anschließend eigenhändig vor Ort zu realisieren“, schreibt die Jury in ihrer Begründung. „Daraus entstanden fünf sehenswerte und innovative Musterzimmer.“ Schloss Wiehe soll künftig als Tagungs- und Klausurort für die FH Erfurt dienen.

Den Sonderpreis erhalten Studierende und Lehrende der FH Erfurt für Musterzimmer im Schloss Wiehe. © Joachim Deckert

Weitere Anerkennungen

Im Rahmen des Architekturpreises wurden zudem folgende fünf Anerkennungen ausgesprochen:

Helmholtz-Institut Jena von Osterwold- und Schmidt-Architekten, Weimar und Impuls-Landschaftsarchitektur, Jena

Dem Helmholtz-Institut in Jena wurde eine Anerkennung ausgesprochen. © Brigida González | Brigida González

Wohnhaus Alte Mühle Rossdorf (Rhön) von TakTak Architektur und Szenografie, Schwallungen sowie Architekturbüro Jörg Wenig, Kieselbach

Rennrodelbahn Oberhof von „Hoffmann, Seifert, Partner“, Suhl; Ingenieurbüro Trabert und Partner, Geisa

Ebenfalls eine Anerkenung erhielt die Rennrodelbahn Oberhof. © Paul Träger

Historisches Rathaus Weimar von Arge Rathaus - Architekturbüro Dr. Krause und Pfohl, Weimar; Gildehaus.Partner-Architekten, Weimar; Atelier Freiraum, Weimar; IHLE Landschaftsarchitekten, Weimar

Petersberg-Entree und Kommandantengarten auf der Bastion Kilian Erfurt von Kummer Lubk und Partner, Erfurt sowie Wengemuth Landschaftsarchitektur, Erfurt

Eine Anerkennung bekam auch das Petersberg-Entree sowie der Kommandantengarten auf der Bastion Kilian in Erfurt. © Steven Neukirch

