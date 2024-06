Bad Blankenburg. Das Geldinstitut blickt bei der Mitgliederversammlung in Bad Blankenburg auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück. Der Jahresüberschuss liegt deutlich höher als im Vorjahr.

Die Mitglieder der Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt können mit einer Dividendenzahlung rechnen. Am Mittwoch stimmten die gewählten Vertreter der Genossenschaftsbank bei einer Versammlung in der Landessportschule in Bad Blankenburg dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, auf die Geschäftsanteile eine Dividende von vier Prozent zu zahlen. Wie das Geldinstitut mitteilte, ergibt das unter Berücksichtigung des zusätzlichen nutzungsabhängigen Mitgliederbonus‘ eine Rendite zwischen vier und Prozent je Geschäftsanteil.

Jahresüberschuss liegt bei 2,6 Millionen Euro

Hindergrund der Zahlung ist das aus Sicht der Bank erfolgreich verlaufene Geschäftsjahr 2023. Daran sollten auch die Mitglieder teilhaben. „Trotz des gestiegenen Verwaltungsaufwandes ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein deutlich verbessertes Betriebsergebnis vor Bewertung“, erklärte Harald Radermacher, Vorstandsmitglied der Bank, der Mitteilung zufolge. Mit 2,6 Millionen Euro falle auch der Jahresüberschuss deutlich höher aus als im Vorjahr.

