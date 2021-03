Baumarktbetreiber: Kauf einer Schraube kann zu hochbürokratischem Akt werden

Drei Monate Lockdown enden für Baumärkte in vielen Bundesländern seit Montag – allerdings: In Thüringen bleiben sie weiter dicht. Mehrere Baumarktbetreiber fürchten einen Tourismus, der insbesondere in den Grenzregionen des Freistaates wahrscheinlich scheint. Die Thüringer CDU hatte bereits an die Landesregierung appelliert, ihren harten Kurs bei den Baumärkten zu überdenken. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Bayern sind die Baumärkte wieder offen.

„Wollen wir wirklich, dass die Thüringerinnen und Thüringer ab jetzt Ausflugsfahrten zu unseren Nachbarn unternehmen, um ihren Bedarf an Baustoffen und Baumarktartikeln zu decken?“, fragt Raphael Brönner, Geschäftsführer der Brönner Baustoffe KG, in Arnstadt namens weiterer Baumarktbetreiber aus Greiz, Barchfeld-Immelborn (Wartburgkreis), Heilligenstadt (Landkreis Eichsfeld), Göpfersdorf (Altenburger Land), Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) und Zeulenroda (Landkreis Greiz) sowie Ebern (Bayern) und Hildesheim (Niedersachsen).

Sie kritisieren in einer Mitteilung die Pläne der Landesregierung, ab 15. März lediglich Terminshopping mit Anmeldung zuzulassen. Und dies vor dem Hintergrund, dass stets weniger als mehr Mobilität gewollt sei, sagt Brönner: „Die Infektionsgefahr ist in Baumärkten nachgewiesenermaßen deutlich geringer als bei Discountern und Lebensmittelvollsortimentern“, betont der Unternehmer. Niemand verstehe, dass Kunden im Gartencenter einkaufen könnten. Wenn sie im gleichen Markt aber eine Schraube kaufen wollen, setze „ein hoch bürokratischer Akt ein“.

Baumärkte seien Teil der Grundversorgung, weil sie die Menschen mit all dem versorgen, was die benötigen, um es sich daheim schön zu machen. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten wollen sich die Menschen zuhause wohl fühlen. Es kann nicht gewollt sein, dass dieser Bedarf in Thüringen nicht gedeckt werden könne“, so Brönner.