Erfurt Der Absatz von Heizöl ist in diesem Jahr leicht angestiegen gegenüber dem Vorjahresverkauf. Preissprünge aber werden nicht erwartet. Das ergibt eine Prognose des auch für Thüringen zuständigen Verbandes VEH

Rund 14 Millionen Liter Heizöl werden deutsche Haushalte in diesem Jahr in ihre Tanks füllen, ein Plus von etwa 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, prognostizierte der Geschäftsführer des Verbandes Energiehandel Südwest-Mitte (VEH), Hans-Jürgen Funke am Donnerstag.

„Heizöl ist auch in der Zeit der Energiekrise nicht unbezahlbar geworden“, sagte Funke. Und auch für die bevorstehenden Monate erwarte man keine Preissprünge, wenn sich nicht unvorhersehbare Dinge ereignen sollten. Die Branche trage wesentlich zur Stabilität am deutschen Wärmemarkt bei, so der Verbandsgeschäftsführer.

Er beklagte eine große Verunsicherung der Verbraucher durch die Debatten der letzten Wochen über das neue Gebäudeenergiegesetz. Öl bleibe als flüssiger und speicherbarer Energieträger ein wichtiger Bestandteil des Wärmemarktes, das belege auch die Tatsache, dass Unternehmen wegen der Gasknappheit ihre Anlagen auf Öl umgestellt hätten.

Seit September sinkende Rohölpreise

Ungeachtet der Kürzung ihrer Fördermengen der Opec-Staaten, vor allem in Saudi-Arabien, sei der Preis für Rohöl nicht gestiegen. „Im Gegenteil ist Rohöl seit September auf dem Weltmarkt leicht billiger geworden“, so Funke. Die Tendenz zeige leicht nach unten bei der Preisentwicklung, auch weil sich das Wirtschaftswachstum etwa in China und den USA abschwäche.

Allerdings bereite der derzeit schwache Euro dem Handel etwas Sorgen, weil er das in Dollar gehandelte Rohöl tendenziell verteuere. Hinzu komme ab dem Jahresauftakt 2024 die steigende Kohlendioxidabgabe auf Brennstoffe, die den Heizölpreis leicht um zwei bis drei Cent ansteigen lassen wird.

Strom und Fernwärme im Vergleich deutlich teurer

Mit einem durchschnittlichen Preis von 9,9 Cent je Kilowattstunde ist Heizöl laut Funke derzeit deutlich billiger als andere Energieträger. So lägen die Preise für Fernwärme mit 11,54 Cent je Kilowattstunde und für Heizstrom mit 28,58 Cent je Kilowattstunde deutlich über dem Ölpreis.

Momentan sind die Auftragsbücher der mittelständischen Energiehändler im Verbandsgebiet - das die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Thüringen umfasst - gut gefüllt. „Das kalte Wetter der letzten Tage hat die Bestellungen ansteigen lassen“, so Funke. Wer derzeit seine Tanks noch gut gefüllt habe, könne bis zum neuen Jahr mit einer Nachorder warten.

Versuche mit neuen Green Fuels

Auch zukünftig können Ölheizungen weiter genutzt und sogar neue, allerdings dann mit einer Kombination mit erneuerbaren Energien eingebaut werden, versicherte Funke. Für alle, die auch zukünftig auf Flüssigbrennstoffheizungen setzen wollen, kann der erneuerbare Anteil an der Wärmeerzeugung zur Erfüllung des Gebäudeenergiegesetzes erfolgen - etwa durch den Einbau einer Hybridheizung als Kombination von einem Heizkessel für flüssige Brennstoffe und einer Wärmepumpe oder durch den Einsatz eines flüssigen Brennstoffes mit einem entsprechenden erneuerbaren Anteil.

Bei der Auswahl einer neuen Heizung weise das „Green Fuels ready-Label“ den Weg, erläuterte Andreas Mahlberg vom Branchenverband en2x. „Es ist auf Heizungen, Tanks und Komponenten angebracht, die für bis zu einhundert Prozent erneuerbare flüssige Brennstoffe zugelassen sind“, so Mahlberg. Der Verband betreibe mit Partnern breit angelegt Feldversuche mit derartigen Future Fuels.