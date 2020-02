Bei JustOn in Jena ist an jedem zweiten Freitag frei

Als Geschäftsführer des Jenaer Softwareunternehmens JustOn ist Marko Fliege in einer Branche tätig, in der der Arbeitsmarkt nahezu leer gefegt ist. Trotzdem ist es ihm und seinem Team gelungen, allein in den vergangenen vier Monaten fünf neue Mitarbeiter einzustellen. Wie das möglich ist?

Nun, zum einen lockt JustOn mit einem spannenden Tätigkeitsfeld – das vor zehn Jahren gegründete Unternehmen ist nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter für cloudbasierte elektronische Rechnungsabwicklung. Zum anderen bietet das Unternehmen seinen Teammitgliedern alle 14 Tage ein extralanges Wochenende, seit die Leitung im Oktober 2019 eine vierzehntägige Viertagewoche einführte.

Seitdem arbeiten die fast 20 Angestellten durchschnittlich nur noch 36 Stunden pro Woche, werden aber für 40 bezahlt. Das heißt: An jedem zweiten Freitag bleiben die Büros bei JustOn leer. „Meine Mitarbeiter nehmen auch keine Arbeit mit nach Hause, um sie im Home-Office zu erledigen“, sagt der Firmenchef. „Sie haben einfach frei und gehen dem nach, worauf sie Lust haben.“

Setzt auf neue und attraktive Arbeitszeitmodelle: Marko Fliege, CEO beim Jenaer Softwareentwickler JustOn. Foto: Roman Möbius/JustOn

Marko Fliege ist davon überzeugt, dass die beiden freien Tage bei vollem Gehalt die Motivation und Kreativität seines Teams weiter steigern und auch dazu führen, dass die Arbeit effizienter erledigt wird. Und sein Team bestätigt diese Einschätzung: „Ich bin entspannter und habe das Gefühl, meine Kollegen sind es auch“, heißt es. Oder: „Mehr Freizeit am Wochenende bedeutet: Mehr Power für die Arbeitswoche.“ Oder auch: „Ich fühle mich insgesamt wacher und konzentrierter während der Arbeitszeit. Die Vorfreude auf das dreitägige Wochenende und das Wissen, in diesen Wochen nur vier Tage zu arbeiten, motivieren mich, die Aufgaben in der Woche dennoch zu schaffen.“

Die Mitarbeiter genießen ihre zusätzliche Freizeit und tun am „Freiday“, wozu sie sonst keine oder viel zu wenig Zeit finden: einfach mal faulenzen, Wege für die Familie erledigen, einem Angehörigen beim Umzug helfen, die Mutter im Pflegeheim besuchen. Sie unternehmen Kurzreisen, treiben Sport, treffen Freunde oder probieren Dinge aus, die sie schon lange einmal ausprobieren wollten. Kurzum: Sie pflegen sich und ihre sozialen Beziehungen.

Und das alles mit dem Ergebnis, dass der überwiegende Teil von ihnen mit mehr Elan in die neue Woche startet, sich ausgeruhter fühlt und auch besser, weil auf der persönlichen Aufgabenliste vieles abgehakt werden konnte.

„Die Viertagewoche alle 14 Tage ist kein Angebot, sondern ein im Arbeitsvertrag verankerter Passus“, unterstreicht der Firmenchef. Er hat in den vergangenen Monaten die Erfahrung gemacht, dass trotz der Reduzierung der Wochenstunden „keine Arbeit liegen bleibt und auch keine Überstunden anfallen“. Das Team organisiere die anstehenden Aufgaben noch besser als bisher und sei bei Meetings und Konferenzen fokussierter.

Doch Marko Fliege will sich nicht allein auf seinen persönlichen Eindruck und die spontanen Rückmeldungen seiner Mitarbeiter verlassen: Er hat auch ein Psychologenteam der Universität Erfurt unter Leitung von Christine Johannes mit ins Boot geholt, das das neue Konzept von Anfang an wissenschaftlich begleitet. Gerade hat die zweite Befragung in Form von Fragebögen, Tagebüchern und Interviews begonnen. Die Ergebnisse fließen dann in die Entscheidung über die Fortsetzung des Arbeitszeitmodells ein. Denn die aktuelle Testphase läuft zunächst nur bis Ende März.

Die freien Freitage sind indes nicht die einzige Maßnahme, mit der sich JustOn darum bemüht, seinen Mitarbeitern eine Anstellung in dieser Firma schmackhaft zu machen: Neben Veranstaltungen für das ganze Team, Weiterbildungsmöglichkeiten und hochwertiger Ausrüstung gehören dazu auch die Kostenübernahme für Bahn-Cards und ein Fahrtkostenzuschuss für Pendler. Mitarbeitern ohne eigenes Auto bietet das Unternehmen zudem an, die monatliche Grundgebühr für ein Car-Sharing-Abo beim Anbieter Teilauto zu übernehmen.

Über ihre Erfahrung im neuen Arbeitszeitmodell berichten die Mitarbeiter künftig auch im Firmen-Blog unter www.juston.com/blog