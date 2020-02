Konditoren stellen süße Kreationen mit viel Geschick und Liebe her. Konditor Alexander Trautmann hat seine Berufung gefunden. Er arbeitet im Familienunternehmen, der Konditorei am Rathaus in Artern, das von seinem Vater Uwe Trautmann (rechts) geleitet wird.

Berufe in Thüringen: Konditor/-in – Süßes als Leidenschaft

Die Wahl des richtigen Berufes ist eine der grundlegenden Entscheidungen im Leben eines jungen Menschen – aber auch mit die schwierigste, denn bundesweit sind derzeit 350 verschiedene Ausbildungsberufe im Angebot.

Aus diesem Grund ist es ganz besonders wichtig, sich frühzeitig mit der Berufswelt auseinanderzusetzen und entscheidende Fragen im Vorfeld zu beantworten.

In Kooperation mit der Handwerkskammer Erfurt werden hier verschiedene Handwerksberufe vorgestellt.

Konditor/-in

Viele Genießer geben sich gern süßen Verlockungen hin. Als Konditor sorgt man dafür, dass dies möglich wird. Zahlreiche Pralinenspezialitäten, Kuchen, Creme- und Obsttorten sowie Eisspeisen bis hin zu Baumkuchen und anderen Köstlichkeiten: Sie stellen sie her. Die Leckereien müssen dabei nicht nur gut schmecken, sondern auch besonders verführerisch aussehen.

Süße Träume

Erlesene Vielfalt für den feinen Geschmack: Fantasievoll entwirft man als Konditor schmackhafte Kreationen, die mit Raffinesse und Engagement selbstständig zubereitet werden. Zu der Angebotspalette zählt natürlich auch Diätgebäck für spezielle Ernährungsbedürfnisse, damit wirklich alle Kunden die Leckereien genießen können. Wer künstlerisch begabt ist und die vielen Techniken und Rezepte der Herstellung beherrscht, kann die individuellen Wünsche von Kunden erfüllen. Besonders bei der Herstellung von Torten für den besonderen Anlass ist das gefragt. Als Konditor verwendet man moderne Maschinen, achtet auf Hygiene und hat Spaß daran, im Team zu arbeiten.

Konditoreien, Cafés, Restaurants und Hotels

Damit sich Gäste rundum wohlfühlen, lernt man in dem Beruf auch, ein persönliches Beratungsgespräch mit Kunden zu führen. Zum Einsatz kommen Talent und Können vor allem in Konditoreien und Cafés, aber auch in Restaurants oder Hotels. Das Tätigkeitsfeld ist breitgefächert und sehr abwechslungsreich. Sie erwartet also ein wirklich süßes Berufsleben.

Wie werde ich Konditor?

Ausbildungsinhalte:

Herstellen und Weiterverarbeiten von Massen sowie von feinen Backwaren aus Teigen und das Herstellen von Füllungen und Cremes

Gestalten von Torten und Konditorei-Erzeugnissen

Überziehen von Konditorei-Erzeugnissen und Entwerfen und Herstellen von Zucker-Erzeugnissen

Herstellen von Salz-, Käse- und Partygebäck und von Spezial- und Dauergebäck

Herstellen von Marzipan-, Schokoladen- und Nougaterzeugnissen sowie von Pralinen, Speiseeis und Speiseeiserzeugnissen

Herstellen von Süßspeisen und von kleinen Gerichten unter Verwendung frischer Rohstoffe

Lagern und Kontrollieren von Lebensmitteln und Verpackungsmaterialien und Umsetzen von Hygienevorschriften sowie qualitätssichernden Maßnahmen

Kundenberatung und Verkauf

Ausbildungsablauf:

3 Jahre Ausbildung; Zwischenprüfung am Ende des zweiten Lehrjahres; Gesellenprüfung

„Gegessen und getrunken wird immer“

Mein Weg ins Handwerk: Alexander Trautmann (28), Konditor aus Artern:

WAS HAT SIE MOTIVIERT, DEN BERUF DES KONDITORS ZU ERLERNEN?

Konditor Alexander Trautmann (28) aus Bad Frankenhausen Foto: HWK / hwk

Ich bin in Artern aufgewachsen und habe über der Konditorei meiner Eltern gewohnt. Ich bin quasi in der Konditorei groß geworden. Nach der Schule habe ich meine Ausbildung in Wernigerode gemacht. Dort habe ich den Beruf richtig kennen und lieben gelernt. Meinen Meister habe ich 2013 in Hameln und Iserlohn absolviert.Während meiner Ausbildungszeit sammelte ich so viele schöne Eindrücke, wodurch ich einfach nur gemerkt habe, dass der Konditormeister der Beruf ist, der am besten zu mir passt.

WAS GEFÄLLT IHNEN BESONDERS AM HANDWERK DES KONDITORS?

Besonders gefallen mir die Vielseitigkeit und die Kreativität dieses Handwerks. Kein Tag gleicht dem anderen, es wird nie langweilig.

Während meiner Ausbildung habe ich Praktika in Frankreich und Österreich in verschiedenen Hotels absolviert.

Als Konditor stehen einem viele Türen offen. Man kann verschiedene Wege einschlagen und in die Hotellerie oder Gastronomie gehen, Catering betreiben oder traditionell in einer Bäckerei oder Konditorei arbeiten.

Gegessen und getrunken wird immer, deswegen hat der Beruf des Konditors auch Zukunft. Macht einfach Praktikum und schnuppert in den Beruf hinein. So stellt man am besten fest, ob es der richtige Weg für einen ist.