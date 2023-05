Landwirtschaftsausbildung Berufsschule in Schwerstedt bietet Einblicke in die Landwirtschaft

Schwerstedt. An der Berufsschule in Schwerstedt stehen am 13. Mai die Türen für Interessenten einer landwirtschaftlichen Ausbildung offen.

Am Samstag, 13. Mai, öffnet die Berufsschule in Schwerstedt ihre Türen. Dort werden Land- und Tierwirte mit und ohne Fachhochschulreife, Helfer in der Landwirtschaft und Gartenbauwerker unterrichtet. Interessenten können Schule, Internat und überbetriebliche Ausbildungsstätte kennenlernen und sich über Ausbildungsinhalte vertraut machen.

Ausbilder, Geschäftsführer und Eltern der Azubis des ersten Lehrjahres können sich über Leistungsstände informieren.