Blühstreifen als Schutzraum für Wildbienen

Der Erhalt und die Wiederansiedlung von in der Region typischen Wildpflanzen sind der beste Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und der Insekten. Davon ist Sandra Mann von der Hochschule Anhalt in Bernburg überzeugt. „Nicht alles, was blüht, ist wirklich gut für heimische Insekten“, warb Mann in Oßmannstedt im Weimarer Land für den Einsatz von Saatgut von regionalen Wildpflanzen. „Verzichten Sie auf die üblichen Regelsaatgutmischungen“, riet sie den versammelten Landwirten und Imkern. Die hatten sich zu ihrem mittlerweile traditionellen „Oßmannstedter Gespräch“ getroffen, um miteinander statt nur übereinander zu reden.

Wichtig ist Nektar, nicht gutes Aussehen

Nach den Erfahrungen der Wissenschaftler der Hochschule in Sachsen-Anhalt bringt es nichts auf Forsythien für Blühstreifen zu setzen, die „gut aussehen aber kaum Nektar bieten“. Dazu sei etwa die Kornelkirsche ein gute Alternative, sagte Sandra Mann.

Wichtig sei auch, die Grün- und Blühstreifen nicht einjährig anzulegen, sondern sie sich über einen längeren Zeitraum entwickeln zu lassen. Sandra Mann sprach sich für Hecken an Feldrändern aus, die Lebensraum für Falter, Vögel und Hasen böten. „Dazu müssen sie aber auch eine entsprechende Breite haben“, so Mann. An der Hochschule Anhalt habe man ein Honiglabor eingerichtet, biete nicht nur Studenten sondern auch allen anderen Interessierten entsprechende Lehrgänge an. „Das Thema Biodiversität betrifft alle, von Firmen über Kommunen bis zu Vereinen, Verbänden und Privatpersonen“, sagte Mann.

Wildbienen werden immer wichtiger

Gerade bei der Bestäubung von Obstbäumen gewinnen laut Sandra Mann die Wildbienen an Bedeutung. Sie flögen kürzere Strecken und profitierten von neuen oder erhaltenen Wildpflanzenbestände, riet Mann dazu, sich nicht allein auf die Honigbienen zu konzentrieren.

Viele Themen, die aktuell diskutiert werden, hätten Pfarrer Ferdinand Gerstung schon vor einhundert Jahren beschäftigt. „Er hat sich intensiv mit der Bienenzucht befasst und dabei den Landwirt als den größten Feind des Imkers bezeichnet“, berichtete Claudia Schneider vom Verein Thüringer Ökoherz. Sie hat sich intensiv mit den Aufzeichnungen von Gerstung beschäftigt, die in der Bibliothek des Bienenmuseums in Weimar zu finden sind, das von Gerstung mit gegründet wurde. Allerdings habe der Pfarrer schon damals beide Seiten zum Dialog ins Pfarrhaus eingeladen, so Schneider. Gerstung sei in seiner Zeit geachtet aber auch angefeindet worden, berichtet Claudia Schneider. „Er galt vielen als Querulant, der bei Professoren und Imkern alles andere als unumstritten war“, so Schneider. Dennoch habe ihm die Universität Jena vor genau einhundert Jahren für seine Verdienste um die Bienenkunden die Ehrendoktorwürde verliehen.

Mangelndes Wissen über Bienen und Imkerei bescheinigte die Schülerin Stella Montag ihrer Generation. Sie hat sich unter dem Titel „Respekt Insekt - Biene, Honig und vieles mehr“ in einer Projektarbeit intensiv mit dem Thema beschäftigt. Es wäre gut, verstärkt Landwirte und Imker an die Schulen zu holen, damit dien ihr Wissen vermitteln und man ins Gespräch kommen, riet Stella Montag.