Bundesweiter Warnstreik: Stillstand an den Jenaer Bahnhöfen

Wirklich nur ganz wenige Menschen kamen am Vormittag an den Bahnhof West-Bahnhof. Der Herr hatte auf einen Zug nach Gera gehofft.

Jena. Das einzige Angebot am bundesweiten Warnstreiktag war alle zwei Stunden ein Bus nach Leipzig. Viele nahmen es mit Humor und riefen nach Kutschen.

Absoluter Stillstand herrschte am Montagvormittag an den Jenaer Bahnhöfen. Menschen, die stundenlang auf den Bahnsteigen ausharrten, gab es aber nicht. Die meisten hatten sich darauf eingestellt, dass wegen des Streiks nichts ging zum Wochenstart.

Am Bahnhof Jena-West war die Informationslage besonders dünn. Die Bahnhofstafel im Warteraum mit den Abfahrtszeiten der Züge ist schon länger außer Betrieb. Das Display teilte auch am Montag mit: „Bitte Aushangfahrplan beachten!“ Dort war aber zum Streik nichts zu finden. Johanna Heine, sie wollte nach einem Wochenendbesuch bei den Eltern zurück nach Erfurt fahren, hatte auf einen Zug der Erfurter Bahn gehofft. Doch auch das Erfurter Eisenbahnunternehmen fuhr zumindest am Vormittag nicht; am Nachmittag rollten wieder Regionalbahnen.

Auf der Bahnsteigtafel lief später die Information durch: „Aufgrund des Warnstreiks der EVG fallen alle nicht kommunizierten Züge des Fern- und Nahverkehrs heute aus.“ EVG stand dabei für Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft.

Der Aushang an der Tür des Reisezentrums in Jena-West. Es war tatsächlich geschlossen. Foto: Thomas Beier

Einen flexiblen Aushang gab es am Reisezentrum: „Wegen des Streiks ist diese Verkaufsstelle möglicherweise geschlossen.“ Die Türen waren dann tatsächlich geschlossen. Ein Reisender sah es mit Humor: „Wenn keiner mehr Züge fahren will, sollnse die Kutschen wieder rausholen!“

Restangebot am Paradiesbahnhof

Ein Restangebot für Reisende gab es am Paradiesbahnhof, wo alle zwei Stunden ein Bus nach Leipzig abfuhr. „Ein eingeschränkter Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen verschiedenen Ballungsräumen eingerichtet“, teilte Abellio mit. Zumindest der Bus um 12.20 Uhr war aber kaum gefragt. Es konnten auch keine Fahrräder mitnehmen; der Busfahrer teilte dies proaktiv Radfahrern mit, die sich dem Bus näherten.

Apropos: Mangels Zugverkehr fiel auch das ansonsten übliche Fahrrad-Abstell-Chaos am Geländer zwischen Paradies-Halt und Straßenbahnhaltestelle aus. Es herrschte gähnende Leere.