Bystronic mit Hauptsitz in der Schweiz unterhält Standorte in Italien, China und Deutschland. Das Foto zeigt das Werk in Gotha.

Bystronic – Mit guten Partnern in der Ausbildung

Warum ist unsere Ausbildung so gut? Bystronic ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lösungen für die Blechbearbeitung. Im Fokus liegt die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Zum Portfolio gehören Laserschneidsysteme, Abkantpressen sowie entsprechende Automations- und Softwarelösungen. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Niederönz (Schweiz). Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland (Gotha), in Italien (Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese) und in China (Tianjin und Shenzhen). In über 30 Ländern ist Bystronic mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten. Weltweit beschäftigt Bystronic rund 2800 Mitarbeiter und davon 270 bei der Bystronic Maschinenbau GmbH in Gotha.

Bei Bystronic in Gotha bin ich, Jörg Schönemann, als Teamleiter für die Endmontage, Inbetriebnahme und den Versand der Maschinen verantwortlich. Unter den 270 Angestellten erlernen 37 junge Leute, einen der acht verschiedenen Ausbildungsberufe. Dabei ist es sehr wichtig, Fähigkeiten, Interessen und Neigungen zu erkennen, zu fördern und mit den regionalen Gegebenheiten in Einklang zu bringen. Bedingt durch den demografischen Wandel und den anhaltenden Fachkräftemangel bieten wir, die „Bystronic Maschinenbau GmbH“ Gotha, den Schülern und Jugendlichen verschiedene Möglichkeiten, sich neben den schulischen Angeboten in Theorie und Praxis zu informieren. So absolvieren Schüler der 9. und 10. Klassen der Nessetalschule Warza wiederkehrende Praxistage in unserem Unternehmen, und auch unser Angebot zu verschiedenen Praktika und Ferienarbeiten wird rege genutzt. Dabei werden die jungen Leute schon frühzeitig an die täglichen Arbeitsaufgaben herangeführt und lernen so die Vielseitigkeit der Berufe kennen. Die Ausbildung unserer Auszubildenden erfolgt durch ortsansässige Partner wie die Technische Bildungsstätte Gotha (TBS), das VHS-Bildungswerk und das Berufsschulzentrum „Hugo Mairich“, die zum Teil eine über 60-jährige Erfahrung in der Berufsausbildung vorweisen können. Durch die enge Vernetzung am Ort, die kurzen Wegen untereinander und den schnellen Informationsfluss kann ein hohes Niveau der Ausbildung gewährleistet werden, welches sich in guten bis sehr guten Lernergebnissen widerspiegelt. So sind die ersten und zweiten Plätze unserer Auszubildenden beim Wettbewerb „Jugend schweißt“ kein Zufall. Bei verschiedenen Projektarbeiten können unsere Auszubildenden ihre erlernten Fähigkeiten gemeinsam unter Beweis stellen. So ist ein voll funktionsfähiges Modell einer Abkantpresse in Eigenregie entstanden. Außerdem unterstützen wir die Ausbildungsstätten auch materiell-technisch. So wird der TBS unser Top-Produkt „Xpert 80“ kostenfrei zur Verfügung gestellt. Hier kann neben den handwerklichen Fähigkeiten die Ausbildung an neuester Technik ergänzt werden. Im Gegenzug ist die Ausbildungsstätte bei besonderen Projekten behilflich. Die entstandenen Synergien beflügeln unsere Azubis zusätzlich, da sie sich intensiver mit Arbeit und Unternehmen identifizieren. Dies alles nutzt nichts, wenn unsere „Meister von morgen“ nicht selbst täglich mit Zielstrebigkeit, Freude und Engagement ihre Aufgaben bewältigen und neue Herausforderungen annehmen. Bei der Lösung schwieriger Aufgaben oder Problemen helfen sich die Auszubildenden lehrjahrübergreifend untereinander, können sich aber auch jederzeit der Unterstützung des Unternehmens sicher sein. Die Vielseitigkeit der Aufgaben, innovative Produkte, Integration in die Arbeitsabläufe und Arbeitsteams, eine zukunftsfähige Ausbildung und ein modernes und offenes Arbeitsumfeld sind entscheidende Faktoren, um auch auf diesem Weg dem Fachkräftemangel zu begegnen. Das sagt der Chef Sven Künkels, Geschäftsführer von Bystronic in Gotha. Foto: Jolanda Flubacher / Bystronic „All about people“: Diese drei Worte bilden die Erfolgs-DNA von Bystronic. Für unseren Unternehmenserfolg ist es von essenzieller Bedeutung, die richtigen Mitarbeiter zu rekrutieren und ihnen erfüllende Arbeitskonditionen anzubieten. Nicht nur finanziell, sondern auch im Hinblick auf Arbeitsatmosphäre, Karrierechancen und Internationalität. Die IHK Erfurt rät Bedingt durch den demografischen Wandel und den anhaltenden Trend zum Studium haben Betriebe zunehmend Schwierigkeiten, ihre Ausbildungsplätze mit geeigneten Kandidaten zu besetzen. Wenn Lehrstellen zu Leerstellen werden, sollten Unternehmen ihr Ausbildungsmarketing in den Blick nehmen, mit dem Ziel, sich beim wählerischen Nachwuchs in Stellung zu bringen – regional und überregional.

Ausbildungsmarketing wird als Sonderform des Personalmarketings definiert. Wie der Name bereits andeutet, steht hier vor allem die Zielgruppe der Auszubildenden im Fokus. Zum Ausbildungsmarketing zählen alle Maßnahmen, die ein Unternehmen vor allem für Azubis als attraktiver Arbeitgeber erscheinen lassen. Dabei geht es nicht nur um die passende Kandidatenansprache über die präferierten Kanäle der jungen Leute, sondern auch um gezieltes Employer Branding, zur langfristigen Bindung an das Unternehmen.

Laut aktueller Ausbildungsumfrage der Industrie- und Handelskammer Erfurt erschließen die Personalabteilungen neue Zielgruppen, wie zum Beispiel Studienabbrecher (41 Prozent der Befragten).

Jeder zweite Geschäftsführer will zukünftig sein Ausbildungsmarketing verbessern oder hat dies bereits getan. Jeder vierte Befragte bietet seinen Azubis materielle oder finanzielle Anreize. Hier dominieren die Beihilfe zur Mobilität, überdurchschnittliche Vergütungen oder auch ein höherer Urlaubsanspruch.

Die Ergebnisse bestätigen die Aktivitäten der Thüringer Wirtschaft gemeinsamen mit Ihren Industrie- und Handelskammern. Seit langem haben diese erkannt, dass attraktive Angebote zur Berufsorientierung und zum Azubimarketing notwendig sind, um die duale Ausbildung als besten Start in die berufliche Zukunft bei den Fachkräften von morgen und deren Eltern zu etablieren.