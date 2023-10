Fast zwei Dutzend indische Jugendliche haben in Weimar an der Grone-Gesundheitsakademie eine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. Leben und Arbeiten wollen sie künftig in Deutschland. Die Ausbildung geht auf eine Initiative der Schule vor Ort in Indien zurück. Schulleiterin Christine Hockauf will auch in anderen Ländern um Interessenten werben und hofft auf die Unterstützung der Behörden.