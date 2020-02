Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Dax behauptet sich trotz Virus-Befürchtungen

Frankfurt/Main. Nach der schwachen Vorwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt zunächst stabilisiert. Das Coronavirus beschäftigt die Börsen weiterhin, die Anleger hoffen jedoch, dass die chinesische Regierung die negativen Folgen der Epidemie mit einem Konjunkturprogramm lindert.

Der Dax notierte am Vormittag 0,15 Prozent höher bei 13.001,25 Punkten. Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es um 0,09 Prozent auf 28.010,83 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,1 Prozent.

Der Höhepunkt der Coronavirus-Krise in China scheint noch nicht erreicht zu sein: Die Infektionen und Todesfälle steigen weiter. An Chinas Festlandsbörsen wurde nach der virusbedingt verlängerten Feiertagspause wieder gehandelt - mit dem erwartet deutlichen Kursrutsch. Die chinesische Notenbank versuchte zu stützen und griff dem Finanzsystem des Landes mit einer Geldspritze und einer Zinssenkung unter die Arme.

Die Berichtssaison der Unternehmen setzt sich fort. Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers startete mit einem Gewinnrückgang ins neue Geschäftsjahr und verfehlte die durchschnittlichen Markterwartungen. Die Aktien verloren als klares MDax-Schlusslicht 5,3 Prozent.

Der Autozulieferer Stabilus bestätigte trotz eines schwachen ersten Quartals seine Ziele für das Geschäftsjahr 2019/20. Die rückläufige Profitabilität kam für Commerzbank-Analystin Yasmin Steilen überraschend. Auch das Umsatzplus blieb hinter ihren Erwartungen zurück. Die Stabilus-Papiere verloren 0,4 Prozent.

Die Wirecard-Anteilsscheine reagierten mit einem Plus von 0,4 Prozent auf eine geplante Milliardenfusion in der Bezahlbranche. Der französische Zahlungsabwickler Worldline will seinen heimischen Rivalen Ingenico übernehmen. Die Verwaltungsräte beider Seiten stimmten dem Deal bereits zu.

Die Bayer-Titel stiegen an der Dax-Spitze um 1,3 Prozent. In den USA wurde ein weiterer wichtiger Prozess gegen den Agrochemiekonzern wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter verschoben. Die Streitparteien hätten sich auf eine Vertagung der Gerichtsverhandlung geeinigt, um mehr Zeit für Vergleichsgespräche zu gewinnen, hieß es.

Die Aktien von Borussia Dortmund verteuerten sich als Spitzenreiter im SDax um 2,3 Prozent. Am Wochenende hatten die Dortmunder in der Fußball Bundesliga eindrucksvoll mit 5:0 gegen Union Berlin gewonnen und damit ihre Chancen auf die Meisterschaft gewahrt.