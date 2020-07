Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Dax bleibt etwas unter Druck

Frankfurt/Main. Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig geblieben. Nachdem der Leitindex Dax bereits am Donnerstag anfängliche Kursgewinne komplett verspielt hatte und ins Minus gerutscht war, gab er am Freitag etwas weiter nach.

Zuletzt fiel das Börsenbarometer um 0,23 Prozent auf 12.460,95 Punkte. Damit deutete sich auf Wochensicht ein Verlust von gut 0,5 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Freitag 0,16 Prozent auf 26.512,45 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,3 Prozent ein.

Europaweit zählten die konjunktursensiblen Autoaktien zu den größten Verlierern. Am Dax-Ende fielen die Papiere von Daimler um rund zwei Prozent.

An der MDax-Spitze stiegen die Anteilsscheine von Qiagen um rund drei Prozent, nachdem sie im Handelsverlauf den höchsten Stand seit 2001 erreicht hatten. Das Diagnostik-Unternehmen erlebt wegen der Pandemie eine nach eigenen Worten beispiellose Nachfrage nach seinen Corona-Testprodukten. Erste Zahlen zum Geschäftsverlauf im zweiten Quartal übertreffen die Prognosen von Anfang Mai deutlich.

Klarer Favorit im Nebenwerteindex SDax waren die Aktien von Nordex, die um rund sechs Prozent in die Höhe schnellten. Der Windkraftanlagen-Hersteller hatte einen Großauftrag aus Spanien erhalten.

Die Deutsche Börse mischt derweil außerplanmäßig die Zusammensetzung des SDax neu. Infolge der Übernahme von Rhön-Klinikum durch Asklepios fällt der Rhön-Streubesitz unter 10 Prozent. Als Folge wird Rhön zum 14. Juli aus dem Nebenwerteindex genommen. Aufsteiger ist der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus. Dessen Aktienkurs zog um knapp sieben Prozent an.

