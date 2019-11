Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dax-Anleger zeigen sich vorsichtig optimistisch

Frankfurt/Main.Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Dienstag wieder optimistischer geworden.

Der Mut zum Risiko sei nach wie vor deutlich größer als die Angst, zu früh zu verkaufen, sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners in Frankfurt angesichts der bereits sechswöchigen Dax-Rally. Neue Nachrichten zum wichtigsten Thema an den Börsen, dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, gab es jedoch keine. Vielmehr sind die bisherigen Aussagen auf beiden Seiten nach wie vor unkonkret und vieldeutig.

Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex Dax 0,47 Prozent auf 13.268,49 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,31 Prozent auf 27.322,42 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,24 Prozent auf 3713,70 Punkte zu.

Unter dein Einzelwerten standen vor allem Immobilienwerte im Fokus, denn der Gewerbeimmobilienkonzern Aroundtown legte nun das Übernahmeangebot für den Konkurrenten TLG vor. Sollte die bereits angekündigte Fusion gelingen, würde daraus einer der größten Anbieter von Bürohäusern in Europa entstehen. Zudem hätte der neue Konzern Index-Experten zufolge Chancen, über kurz oder lang in den Dax aufzusteigen. Während im Kleinwerteindex SDax die Anteile von TLG um 2,2 Prozent stiegen, zeigten sich die Aktien von Aroundtown im MDax mit 0,2 Prozent im Minus.

Um 0,4 Prozent ging es im Dax für die Papiere der Deutschen Börse nach oben. In Europa steht ein weiteres Übernahmevorhaben im Blick, an dem sich der in diesen Dingen vielfach gescheiterte deutsche Marktbetreiber womöglich beteiligen könnte. Nachdem die Mehrländerbörse Euronext und die Schweizer Börse Six ihr Interesse für den spanischen Branchenkollegen Bolsas y Mercados Espanoles (BME) bekundete haben, könnte einem spanischen Medienbericht zufolge auch die Deutsche Börse ein Gebot erwägen. Ein Unternehmenssprecher wollte sich zu den Gerüchten indes nicht äußern.