Börse in Frankfurt Starke Quartalsberichte treiben Dax an

Frankfurt/Main. Gleich mehrere überraschend gute Quartalsberichte von Unternehmen aus der ersten und zweiten Reihe haben die Kurse beflügelt.

Continental und Sartorius, der Chemiekonzern Evonik und der Kupferproduzent Aurubis überzeugten mit ihren Geschäftszahlen und Jahresprognosen. Der Dax knüpfte an die Gewinne vom Vortag an und legte um weitere 0,98 Prozent auf 14.502,41 Punkte zu. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es mit 1,09 Prozent auf 31.443,36 Zähler ebenfalls weiter nach oben.

Zu den Gewinnern im Dax zählten die Aktien von Continental, bislang einer der größten Kursverlierer im Dax in diesem Jahr. Trotz einer niedrigeren Zielvorgabe für die Profitabilität in diesem Jahr stieg die Aktie um 2,6 Prozent. Angesichts des wirtschaftlichen Umfelds hatten Investoren mit einem noch größeren Dämpfer für die Geschäfte gerechnet, hieß es von Experten.

Sartorius-Aktien, die ebenfalls zu den Verlierern in diesem Börsenjahr zählen, setzten sich mit plus 3,8 Prozent an die Dax-Spitze. Der Pharma- und Laborausrüster knackte beim Umsatz im ersten Quartal die Milliardenmarke und holte noch mehr Aufträge herein.

In der zweiten Reihe zogen die Aktien des Metallproduzenten Aurubis um 6,6 Prozent an, waren stärkster MDax-Wert und erreichten ein Rekordhoch. Angesichts einer großen Nachfrage nach Industriemetallen wie Kupfer schraubten die Hamburger die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr noch einmal nach oben. Die Aktien von Salzgitter, die mit 30 Prozent an Aurubis beteiligt sind, gewannen 6,9 Prozent. Der Kurs des Stahlhändlers Klöckner & Co stieg um 4,1 Prozent.

Für die Anteile von Evonik ging es um 2,2 Prozent nach oben. Der Spezialchemiekonzern hält nach deutlichen Zuwächsen im ersten Quartal trotz der konjunkturellen Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg an seinen Jahresprognosen fest.

Ein Boom bei den Buchungen der US-Fluggesellschaften American Airlines und United Airlines verhalf den Aktien der Lufthansa zu einem Aufschlag von 4,7 Prozent. Papiere des Triebwerkherstellers MTU gewannen 3,3 Prozent, Airbus 2,7 Prozent und Aktien des Flughafenbetreibers Fraport 2,2 Prozent.

Auch die meisten anderen europäischen Börsen meldeten am Donnerstag Gewinne. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,80 Prozent auf 3928,03 Punkte. Der französische Cac 40 schloss 1,4 Prozent höher. Der Londoner FTSE 100 trat hingegen auf der Stelle, gebremst von den Verlusten der Rohstoffproduzenten. In New York stieg der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um 0,3 Prozent.

Am Devisenmarkt setzte der Euro angesichts der Aussicht auf steigende Leitzinsen in der Eurozone seine Erholung fort und kostete zuletzt 1,0852 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs mit 1,0887 Dollar zuvor noch etwas höher festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,74 Prozent am Mittwoch auf 0,79 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,27 Prozent auf 136,14 Punkte. Der Bund-Future fiel am Abend um 0,74 Prozent auf 153,53 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-986627/7