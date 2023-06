Dax hält sich dicht unter 16.000 Punkten

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Freitag zum Handelsstart kaum vom Fleck bewegt. Mit minus 0,14 Prozent auf 15.967,98 Punkte bleibt die runde Marke von 16.000 Punkten weiter im Fokus. Kursgewinne am Vortag in den USA waren keine große Stütze. Im Wochenverlauf steht beim Dax aktuell rund ein halbes Prozent Verlust zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitag um 0,13 Prozent auf 27.148,26 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es hingegen um 0,08 Prozent auf 4301,06 Punkte nach oben.

