Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt Dax kaum bewegt - Daten aus China enttäuschen

Frankfurt/Main Der Dax hat am Dienstag wieder an Schwung verloren. Der deutsche Leitindex notierte kurz nach dem Handelsstart 0,03 Prozent im Minus bei 15.890 Punkten, nachdem er zu Wochenbeginn noch ein Plus von rund einem halben Prozent geschafft hatte.

Damit bleibt der Dax weiter in der Spanne der vergangenen Börsentage zwischen etwa 15.700 und gut 16.000 Zählern stecken. Bedenken hinsichtlich der weltweiten Konjunktur, vor allem aber der in China, hatten die Aktienmärkte zuletzt gebremst.

Aus China gab es am Morgen erneut schlechte Nachrichten: Sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion waren im Juli hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen, dreht die chinesische Zentralbank aber erneut an der Zinsschraube. Der Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit wurde gesenkt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,26 Prozent auf 28.089 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,13 Prozent.