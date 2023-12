Dax gibt leicht nach

Frankfurt/Main Die Rekordjagd des Dax ist am Donnerstag ins Stocken geraten. Im frühen Handel gab der deutsche Leitindex um 0,23 Prozent auf 16.618,66 Punkte nach. Tags zuvor hatte er bei 16.727 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte am Donnerstag einen Abschlag von 1,15 Prozent auf 26.430,92 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 sank um rund 0,2 Prozent.

Die Entwicklung der Übersee-Börsen lud zu Gewinnmitnahmen ein. So schloss am Vortag in den USA der marktbreite S&P 500 mit leichten Verlusten am Tagestief. Auch in Asien dominierten am Morgen die Verkäufer.

Am deutschen Markt fielen die Aktien der Lufthansa um mehr als drei Prozent. JPMorgan hatte sie gleich doppelt von „Overweight“ auf „Underweight“ abgestuft. Analyst Samuel Bland fürchtet, dass deutliche Kapazitätsausweitungen in einem Umfeld geringeren Wirtschaftswachstums die Renditen von klassischen Fluggesellschaften wieder unter Druck setzen könnten.

Für die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) ging es nach dem DFB-Pokal-Aus beim VfB Stuttgart um vier Prozent nach unten. Für die Aktien steht damit in diesem Jahr wieder ein kleines Minus auf dem Kurszettel.